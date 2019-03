Šokovaná Kucherenko o ponukách mužov: Sex za 100 000 €!

Na rukách by ju nosili, ale ona to odmieta! Modelka Silvia Kucherenko (36) je momentálne bez partnera. S manželom, ukrajinským podnikateľom Sergejom (49), ktorý si odpykáva 11-ročný trest za mrežami, sa totiž rozvádza.

Kucherenko však nikdy nemala núdzu o priazeň chlapov a ani nemá. Denne jej prichádzajú ponuky, z ktorých sa nielen jej, ale aj vám doslova zakrúti hlava. Drzí muži jej ponúkajú nielen luxusné dovolenky, ale sú ochotní zaplatiť za noc s krásnou blondínou závratné sumy. Čo na to Silvia?!

Kucherenko patrí medzi najvýraznejšie sexice slovenského šoubiznisu. Všade, kde sa objaví, spôsobí rozruch. Nie je to len jej sexi postavou či vyzývavým oblečením, ale aj poriadne podrezaným jazykom. To sa mužom páči, a preto dostávala Silvia ponuky, po ktorých by niektoré ženy skočili všetkými desiatimi. Ako sme sa dozvedeli, pokiaľ ide o slušných mužov, lichotí jej to, no v poslednom čase to už má prekračovať medze.

„Najčastejšie sú to pozvania na rande či kávu,“ hovorí otvorene hviezda relácie Nového Času Svet podľa Kucherenko. Len pred pár dňami ju však poriadne vyviedla z miery správa od neznámeho muža, po ktorej Silvia neskrývala rozhorčenie. „Ponúkať mi peniaze za noc strávenú so mnou, to si pán pomýlil adresu. To je naozaj drzosť. Mám svoju hrdosť a nikdy by som nič podobné neprijala. Vážim si samu seba. Mňa takéto veci vedia veľmi uraziť,“ rozčúlila sa Kucherenko, ktorej dotyčný pán ponúkol 50-tisíc eur!

Peniaze nie sú však jediné, čo sa jej objavuje v správach. „Sú tam aj luxusné dovolenky na Maldivách alebo Bora Bora,“ priznáva so smiechom Silvia. Na podobné ponuky podľa vlastných slov nikdy nepristúpi. „Nie som odkázaná na nikoho. Viem sa postarať o seba, a keď pôjdem na dovolenku, tak za svoje peniaze, a nie za prachy nejakého cudzieho chlapa,“ dodáva modelka.

Astronomické sumy

Praktiky mužov sú rôzne a sú ochotní urobiť naozaj čokoľvek, len aby sa s dlhonohou sexicou stretli. Sumy smerujú do astronomických výšok. „Veľakrát sa mi stalo, že odfotili kopu bankoviek a poslali mi foto, či chcem. Najvyššia ponúknutá suma zatiaľ bola 100-tisíc eur. Suma 10-tisíc je bežná, opakuje sa často,“ doplnila Kucherenko.

Niektoré ženy by sa možno potešili, no Silvia nemá o takýchto mužoch dobrú mienku. „Nemyslím si o nich nič dobré, keď si takýmto štýlom chcú vynútiť pozornosť. Ani na také správy nereagujem, neodpisujem im, nerozvíjam žiadnu komunikáciu,“ uzavrela Kucherenko, ktorá momentálne nikoho nemá a čaká na rozvod so Sergejom, s ktorým ju spája ich spoločný synček Alexander.

Bizarné ponuky pre Silviu od mužov

- luxusné dovolenky na Maldivách či Bora Bora

- 50 000 eur za noc

- 100 000 eur za noc

- 10 000 eur za spoločnosť (minimálne 10-krát)