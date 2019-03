Hryc v pokračovaní knihy Inventúra: Odhaľuje zákulisie slávnych Oscarov

Dostal sa medzi filmovú elitu! Známy herec Andy Hryc (69) už onedlho prinesie na pulty kníhkupectiev svoju knihu Inventúra, tentoraz s novými kapitolami.

V nich okrem kontroverzných tém opisuje aj spomienky na zaujímavú cestu do Ameriky. Za všetkým bol film Čiara, ktorý mala pod palcom jeho dcéra, producentka Wanda (41). Andy odhalí zákulisie slávnych Oscarov!

Hrycovej ceste do Hollywoodu predchádzali komplikácie. To, že film Čiara sa dostal ako slovenská nominácia na Oscarov, sa herec s dcérou Wandou dozvedeli neskoro. Nelenili však a skontaktovali sa s americkou agentúrou, ktorá mala na starosti, aby si snímku pozreli členovia poroty. O to náročnejšia bola cesta, pretože s Wandou išiel aj synček Nazar, ktorého práve dojčila, a neskôr dorazil s manželom Marekom aj najstarší syn Artem.

„Lietali sme po celom Los Angeles, do Hollywoodu a nazad niekedy aj päťkrát za deň. Fungoval som nielen ako šofér, ale aj ako zásobovač, nakupovač, sluha: , dones, odnes, podaj, pridrž, zožeň, kúp, zavolaj, zorganizuj,´“ spomína Andy. Ich naháňanie však začalo prinášať ovocie. „Vďaka nášmu skvelému hokejistovi Mariánovi Gáboríkovi sa nám podaril prenájom kinosály prestížneho súkromného klubu Soho House na slávnom Sunset Boulevarde,“ priznáva Hryc.

Práve tam si Čiaru pozreli odborníci. „Ani z jednej našej projekcie nik neodišiel a po nich sme s Wandou museli odpovedať na množstvo otázok. Bolo cítiť, že sa film akademikom páčil. Zaujímalo ich všetko,“ opisuje situáciu herec. Čiaru premietali aj v New Yorku. „V kútiku duše som dúfal, že sa Čiara dostane do druhého kola. Nestalo sa. Naša cesta však nebola zbytočná. Získali sme kontakty a zasiali sme slovenské semienko. Udupali sme pôdu pre našich nasledovníkov,“ dodáva Andy, ktorý v knihe do detailov opisuje drsný súboj o sošku na americkej pôde.