Moderátorka Didiana sa dala vylepšiť: Pozrite, ako vyzerá po plastickom zákroku

Išla pod nôž! Moderátorka Dagmar Didiana Dianová (42) je známa najmä z rádia ako skúsená spíkerka, pôsobila však aj v televízii a vždy si dala na svojom vzhľade záležať. S pribúdajúcim vekom si blondínka uvedomila, že potrebuje čoraz viac upravovať svoje fotky, a tak sa zverila do rúk odborníkom.

Didiana sa vždy pýšila nielen krásnou postavou, ale do vienka dostala aj atraktívny vzhľad. Ako však roky pribúdali, uvedomila si, že zub času sa nepekne podpísal aj na nej. Výstražné svetielko začalo blikať v čase, keď jej plastický zákrok ponúkla jej vlastná rodina.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Moja mama prišla za mnou, či nechcem na Vianoce operáciu viečok, a tak som sa rozhodla, že mama mi nebude kupovať viečka,“ povedala Novému Času moderátorka, ktorej kroky viedli na kliniku. A prečo sa nakoniec pre zmenu rozhodla? Aj to nám Didiana vysvetlila s humorom sebe vlastným.

„Už som prestávala dobre vidieť, občas to bola taká mrchavá ťažoba na očiach, človek robí všelijaké standupy alebo v rádiu už nevidím na počítač, tak je dobré si to dať trošička zdvihnúť, aj sa lepšie maľuje očné viečko, aj celkovo to lepšie vyzerá, ide o drobnú korekciu,“ uzavrela blondínka.