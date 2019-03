Český strelec Pavelka: Brazílčania sú v súbojoch nechutní

Ďalší kolaps v priebehu piatich dní sa nekonal. Českí futbalisti po najhoršom debakli v ére samostatnosti s Anglickom (0:5) prekonali strach z druhej potupnej prehry za sebou.

Proti Brazílii s vyše miliardovou hodnotou hráčov zanechali v Edene dobrý dojem a od prvotriednej senzácie ich delila necelá štvrťhodinka. Črtajúcu sa cennú remízu nakoniec odmietol dvoma gólmi vo finiši útočník Manchestru City Gabriel Jesus (21).

Päťnásobní majstri sveta bez svojej najväčšej hviezdy Neymara hrali do prestávky na pol plynu. Zverenci trénera Jaroslava Šilhavého to pohotovo využili a David Pavelka ich premiérovým gólom v repre dostal do vedenia.

Asi som dával iné dôležitejšie góly, ktoré mali väčší význam,“ prezradil novinárom.

Pavelka bol blízko ku gólu už v Lige národov proti Slovensku. „Kvalita Brazílie je porovnateľná s Anglickom. Brazílčania však hrajú oveľa intuitívnejšie. V súbojoch jeden na jedného sú doslova nechutní. Veľmi dobre si rozumejú s loptou. Keď ide na vás ktorýkoľvek z nich, nikdy neviete, ktorý variant nakoniec vytiahne.“