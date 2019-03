EXKLUZÍVNE Drsná šarvátka Cibulkovej manžela s jej extrénerom: Prečo na turnaji lietali facky?

Je verejným tajomstvom, že tí dvaja muži si nemôžu prísť na meno. Najnovšie si názorové rozdiely vysvetľovali na verejnom mieste - v areáli prestížneho tenisového turnaja v Miami, kde podľa viacerých zdrojov došlo nielen na slovné nadávky, ale v spore medzi manželom slovenskej ženskej jednotky Dominiky Cibulkovej (29) Michalom Navarom (34) a Vladimírom Pláteníkom (43) padla v Hard Rock Stadium aj facka.

Obaja aktéri konflikt nepriamo potvrdili, ale ani jeden z nich necítil potrebu, aby sa k nemu podrobnejšie vyjadril. Dominika Cibulková napísala, že pri incidente nebola a je to vec jej manžela. O spore vedel aj jej otec Milan Cibulka, ktorý pre Nový Čas povedal: „Áno, nejaký konflikt tam medzi nimi bol. S Dominikou som sa o tom už rozprával, nevidím však dôvod, prečo by som sa mal k tomu vyjadrovať, keďže v tom nie som osobne zainteresovaný. Nebudem vynášať detaily, aby to rozmazávalo celé Slovensko.“

Fotogaléria 20 fotiek v galérii

Mela a krik

Pláteník, ktorý aktuálne pracuje pre tenisovú akadémiu v New Jersey, bol práve na ceste na ďalší turnaj americkej série v Charlestone so svojou uzbeckou zverenkou Varvarou Lepčenkovou, sa netají tým, že sa s Cibulkovou, jej manželom a rodinou od istého času veľmi nemusí. Antipatie sú pritom vzájomné a podľa všetkého sa podpísali aj pod spomínaný incident, ktorý sa stal v areáli Hard Rock Stadium, kde mal veľa svedkov, keďže sa strhol v čase najväčšieho denného návalu divákov. Čo bolo spúšťačom skratovej situácie, nie je známe. Podľa jedného zo svedkov sa Pláteník premával po areáli na vozíku spolu s ďalšími osobami. Navara so svojou partiou ho zastavil. V tom momente sa strhla obrovská mela a krik.

Upokojovali ich okoloidúci

Cibulkovej manžel začal trénerovi údajne nadávať a následne ho mal udrieť do tváre. Divokú šarvátku chceli upokojiť šokovaní okoloidúci, ktorí sa snažili oboch aktérov od seba oddeliť. Tenistkin extréner Vladimír Pláteník mal po útoku kontaktovať miestnu políciu, ktorá podľa nášho zdroja konflikt definitívne urovnala.

Kto je Vladimír Pláteník

- Bývalý tenista, ktorý patril v juniorskom veku k najlepším na svete.

- S Dominikou začal spolupracovať po Australian Open 2007, počas spolupráce si vylepšila ranking zo 155. miesta na dvanáste, no po skončení spolupráce sa ich vzťahy výrazne zhoršili.

- Pred Cibulkovou trénoval aj Cervanovú, Nagyovú, po nej okrem iných Ukrajinku Svitolinovú, Rusku Kasatkinovú a teraz dohliada na prípravu Uzbečky Lepčenkovej.

Kto je Michal Navara

- Vyštudoval Vysokú školu lesnícku a drevársku vo Zvolene a zamestnal sa na ministerstve pôdohospodárstva.

- S Dominikou tvoria pár od roku 2011, manželmi sú od roku 2016.

- Jej manažérom je približne 6 rokov.