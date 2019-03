Fanúšikovia aj hráči tŕpnu: Slovan dostal ešte mesiac na zohnanie peňazí

Kde bude pôsobiť v novej sezóne hokejový Slovan, ostáva naďalej otázne! Vedenie belasých sa v utorok osobne stretlo v Moskve s predstaviteľmi ruskej KHL, kde im malo oznámiť, či budú aj ôsmu sezónu pokračovať v nadnárodnej súťaži.

Definitívny verdikt však nepadol, keďže slovenský zástupca dostal od KHL ešte mesiac na to, aby zohnal nového investora a tým aj peniaze, ktoré by garantovali ich ďalšie zotrvanie v lige. Ak sa tak nestane, návrat do Tipsport ligy je reálny!

Vedenie KHL napokon ustúpilo od pôvodných zámerov zredukovať počet účastníkov v ďalšej sezóne o jeden, respektíve dva kluby. Podľa oficiálneho webu KHL by takýto krok mohol mať negatívne dôsledky na ďalší rozvoj ligy a postupné optimálne rozloženie divízií a konferencií. Preto predstavitelia ruskej ligy naďalej počítajú aj s účasťou slovenského zástupcu v súťaži.íše sa v oficiálnej správe, ktorú zverejnil bratislavský klub na svojej internetovej stránke.Funkcionári belasých v utorok rokovali v Moskve s vedením KHL, keďže pôvodne mali finančné garancie zložiť do konca marca, čo však zatiaľ nesplnili. Viceprezident klubu Juraj Široký mladší na začiatku mesiaca vyhlásil, že klub rokuje s novým investorom. „Veríme, že rokovania dotiahneme do úspešného konca a budeme pokračovať v KHL,“ povedal Široký.“ vyhlásil Široký. Fanúšikovia aj samotní hráči si tak ďalší mesiac musia počkať na konečný verdikt, kde bude klub v novom ročníku pôsobiť.