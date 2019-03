Nemohol si to odpustiť: Nurmagomedov si kopol do končiaceho McGregora

Írsky zápasník MMA Conor McGregor oznámil nečakaný koniec kariéry. Toto náhle rozhodnutie vôbec nepotešilo jeho fanúšikov. Je však jeden človek, ktorý očividnú radosť má.

Khabib Nurmagomedov v minuloročnom súboji dokázal McGregora poraziť a odvtedy mu to dáva poriadne pocítiť. A teraz, keď Ír oznámil koniec kariéry, si Khabib nemohol odpustiť uštipačnú poznámku.

There can be only one king in the jungle.

Only ☝️ pic.twitter.com/BuqVNUkoR0 — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 26. marts 2019

Na svojom twitteri zverejnil príspevok s jasným odkazom: ,,V džungli môže byť len jeden kráľ. Len jeden!" K tomu pripojil fotografiu, na ktorej je aj s víťazným opaskom. Takouto provokáciou možno chce McGregora presvedčiť, že by si to predsa len mal s odchodom do dôchodku ešte rozmyslieť.