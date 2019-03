František Ringo Čech bol mesiac v kóme: Po prebratí z umelého spánku sa zmenil

Zubatá mu dýchala na krk. Český hudobník a maliar František Ringo Čech (75) mal vážne zdravotné problémy.

Ako priznal pre tn.nova.cz, na začiatku roka prekonal bližšie nešpecifikovanú ťažkú chorobu. Dlhoročný priateľ českého prezidenta Miloša Zemana priznal, že ho potom prestala zaujímať napríklad politika. ,,Keď som sa po mesiaci prebral z kómy, začal som na svet pozerať inými očami. Prestal som sa o tom zaujímať, venujem sa len práci a rodine, politika ma nezaujíma vôbec, nech idú všetci ,do hajzlu´," povedal svojský Čech.

Avšak priznal tiež, že na prezidentovu žiadosť by vstup do politickej sféry neodmietol. ,,Ja už som ho raz poslúchol a kandidoval som za stranu, ktorá nemala šancu, len preto, že som to Milošovi sľúbil. Takže by som to zvažoval, pretože kamarát sa v štichu nenecháva," vysvetlil.

František Ringo Čech pôsobil ako spevák, textár, herec, moderátor aj spisovateľ. Ako pripomína tn.nova.cz, posledné roky sa venuje najmä maľovaniu obrazov. V dielach sa vyjadruje k politike, športu či aktuálnym udalostiam, neraz na nich nájdete nahé ženy. ,,Tie obrazy vyjadrujú môj postoj a každý, kto nie je úplný debil, z toho obrazu vycíti, čo si myslím," povedal umelec. Jeho obrazy vlastnia aj herci Franco Nero a Arnold Schwarzenegger.