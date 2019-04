Petra Polnišová prehovorila o rozchode: Pravda o jej vzťahu s exmanželom

Roky patrí k našim najlepším komediálnym herečkám. Petra Polnišová (43)sa snaží obklopovať vtipnými ľuďmi aj v súkromí.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Priznáva však, že zažila aj neľahkú situáciu, rozchod s partnerom Matthieuom Darrasom (40), keď jej do smiechu rozhodne nebolo. Momentálne však opäť prežíva obdobie plné lásky.

Dlho sme o vás nepočuli, ako sa máte?

Mám sa veľmi dobre, moje deti sú zdravé, venujem im a práci všetok čas. Stále nakrúcam Hornú Dolnú a novú šou Klamal by som ti? Okrem toho mám na pláne asi tri filmy, do ktorých pôjdem. V divadle som veľmi poľavila, to sa priznám. Účinkujem jedine v L+S s Kamilou Magálovou a s Martou Sládečkovou v predstavení Tri grácie. Hráme ich už dlho a nechcela som to pustiť. Mám malé deti a divadlo si vyžaduje večerný odchod z domu. Chcem ich uspávať, tak som si musela vybrať, akým spôsobom tento svoj kreatívny proces nasmerujem. Milujem divadlo a určite sa chcem k nemu vrátiť, keď budú deti väčšie, ale momentálne to nejde.

Môžete o pripravovaných filmoch prezradiť niečo viac?

V júni by som mala točiť komédiu s pánom Trojanom a s Jirkom Macháčkom, ak teda všetko pôjde, ako má. Ďalšia komédia bude s českým režisérom Patrikom Hartlom a veľmi sa teším. No a ešte budeme točiť našu rodinnú komédiu, ktorá je v štádiu príprav scenára. Ak sa podarí zohnať peniaze a všetko dobre dopadne, tak by mala uzrieť svetlo sveta budúci rok. Prešla som na druhú stranu producentsko-kreatívno-scenáristickej práce a veľmi ma to baví. Už tu šaškujem predsa len 20 rokov, preto sa mi žiada vyskúšať aj niečo nové.

Ale budete tam aj hrať...

Dúfam, teda keď sa nepre­obsadím. Lebo ak sa na seba naštvem, tak sa preobsadím, alebo keď neschudnem. (smiech) Robíme na nej štyria scenáristi a pomáha nám s tým aj Evelyn. Vytvorili sme tvorivú skupinu a uvidíme, čo to prinesie. Začínam rozumieť producentom, čo všetko za tým je a oceňujem každý filmový alebo televízny prínos, ktorý sa podarí, lebo je to strašne namáhavá práca, vytvoriť niečo, čo divák ocení a zabaví sa. To som si ani ako herečka dlho neuvedomovala.

Máte už aj nejaký pracovný názov?

(S)exmanželia. Je to príbeh o dvoch ľuďoch a ich rodinnej kríze. Riešime tému rozvodu z takej komediálnej stránky, lebo rozvod síce nikdy nie je komédia, ale v princípe sme po takých našich štúdiách zistili, že ak sa na to človek pozrie z inej stránky, tak to môže byť celkom sranda.

Diváci vás majú zaškatuľkovanú ako komediálnu herečku. Ak by vám ponúkli úlohu napríklad v trileri, zobrali by ste ju?

Kedysi som to riešila intenzívnejšie, lebo som mala aj ponuky vážnejšieho charakteru, ktoré som musela pre nedostatok času odmietnuť. Považujem sa aj za dramatického herca, ale v komédii mi je veľmi dobre. Kým sa na to chcú ľudia pozerať a pokiaľ sa v tom cítim dobre, nevidím dôvod, prečo by som mala situáciu znásilňovať. Keď sa ešte stále niekto na mne zasmeje, je to v poriadku. Mám kolegov, ktorí si povedia, že už majú komédie dosť a chcú si zahrať nejakú dramatickú úlohu, aby boli komplexným hercom. Ja to tak nevnímam. Potrebujem sa jednoducho cítiť dobre. Nedávno som si však zahrala v chorvátskom filme Môj dedo spadol z Marsu úplne vážnu rolu.

Naučili ste sa po chorvátsky?

Texty som rozprávala v chorvátčine. Veľká sranda. Asistentka produkcie sa mi vysmievala, že rozprávam ako postavy z Kusturicových filmov. Ale aj tak ma predabovali. Hlas je oveľa hlbší ako môj, skoro som sa nespoznala.

O komikoch sa hovorí, že v súkromí nie sú vtipní. Ako ste na tom vy?

Myslím si, že som typ, ktorý má rád humor aj v súkromí. Veľmi rada sa obklopujem ľuďmi, ktorí sú vtipnejší ako ja, čiže vzájomne zo seba čerpáme. Ale mám aj veľmi vážne polohy. Prišla na mňa jar a s ňou potreba pohybu a zmeny a zistila som, že najlepšia vec na odbúravanie stresu je pohyb, tak som sa dala na tanec. Je to latino, taký aerobikový systém, kde nemusím mať partnera. Prídeme, vytrasieme zadky a je nám dobre. Tancujem a vyrábam si endorfíny, aby som mohla byť v súkromí vtipná.

Odkedy vás poznám, riešite chudnutie a diéty. Ako ste na tom momentálne?

Stále to riešim. (smiech) Som vo fáze, ako keby sa medveď zobudil zo zimného spánku a treba so sebou niečo robiť. Takže sa pokúšam zase nabehnúť na pravidelnú stravu, mať viac pohybu. Dlho som nemohla nič robiť, pretože som bola na operácii kolena a stále som rehabilitovala. Teraz nastalo obdobie, keď som úplne v poriadku a môžem robiť všetko, koleno je v perfektnom stave.

V súčasnosti účinkujete v novej zábavnej šou Klamal by som ti? so Zuzkou Šebovou a s Filipom Tůmom. Prečo by si to diváci mali pozrieť?

Nedokážem úplne odhadnúť, čo sa stane v strižni. Vznikajú tam však veľmi humorné situácie, doberáme sa, je to pozitívna relácia, ktorá vyčarí divákom úsmev na tvári. Som pocitový človek a nikdy nerobím veci, z ktorých by som mala byť smutná. Na natáčaní mi je veľmi dobre. Sme trojica na pohľadanie. Málokedy človek nájde takého „parťáka“, ako je Zuzka, s ktorým si rozumie nielen v súkromí, ale aj na obraze. Vyťahujeme na seba všetky naše slabiny, ale to môžete robiť len s niekým, koho máte extrémne radi. Odjakživa je medzi mnou a Zuzkou veľmi silná chémia a to, že k nám pribudol Filip, je super. Mám pocit, akoby sme všetci traja vyrastali na jednom sídlisku.

V relácii hádate, či je určitá situácia pravda, alebo lož. Klamete občas aj v súkromí, či hovoríte vždy pravdu?

Ako dieťa som veľmi klamala, mohla som vyhrať olympiádu v klamstve. Mala som bujarú fantáziu, neskutočne som si vymýšľala, až ma niekedy zamrazí, že som klamstvo používala ako normálnu metódu komunikácie. Snažím sa svojim deťom hovoriť vždy pravdu, lebo si myslím, že pravda je najcennejšia. Niekedy je bolestná, ale je to fakt, s ktorým treba operovať.

Obaja vaši synovia Simon (8) a Félix (6) sú školáci. Páči sa im v škole?

Obom sa v škole páči, samozrejme, majú dni, keď sa im nechce. Rozumiem tomu, bola som rovnaká. Riešia klasické problémy, či sa tá škola nedá obísť, toto sa mi nechce a prečo to musím, nechcem tam ísť, ale nakoniec sú tam najšťastnejší.

Pozorujete u nich špeciálne nadanie na nejaký šport alebo zdedili umelecké vlohy?

Myslím si, že každé dieťa má na niečo nadanie. Každý z mojich chalanov k niečomu inklinuje. Majú radi matematiku, z čoho som prekvapená, lebo mňa z diaľky obchádzala. Nikdy som nemala očakávanie, že by sa mali venovať tomu čo ja, ani jeden k tomu zatiaľ neinklinuje. Pre nich je herectvo práca, ktorá im občas zoberie mamu, tak to vnímajú. Obaja sú zameraní skôr športovo. Chodia na karate, tie klasické chalanské veci. Snažím sa ich čo najviac vytiahnuť von, sekajú drevo, nech majú ten testosterón správne nastavený. (smiech)

Ste zadaná?

Áno, mám priateľa a myslím si, že to je celkom spokojný vzťah. S mojím bývalým mužom vychádzame veľmi dobre. Som rada, že rozchod, situácia, ktorá pre nikoho nie je ľahká, pre deti už vôbec nie, sa nasmerovala k vzájomnému pochopeniu, teda aspoň sa o to veľmi snažíme a že deti sú v pohode.

Deti za bývalým manželom cestujú do Francúzska?

Nie, presťahoval sa sem. Pochopil, že deti majú zázemie tu, chce byť blízko pri nich. Samozrejme, veľa cestuje, tak sa vzájomne prispôsobujeme. Myslím, že deti potrebujú aj otca aj matku a keď sa to medzi nami stalo, musia to cítiť čo najmenej. V rámci daných okolností sa snažíme obaja. Samozrejme, v každom vzťahu sú veci, na ktoré majú ľudia rozdielny názor, ale som na nás pyšná, že sme to v princípe zvládli ako milujúci rodičia. Poviem úprimne, že by som nezniesla dohadovanie sa cez bulvár, je mi to proti srsti. Myslím si, že deti nemôžu za to, že si rodičia v istej fáze prestali rozumieť. Som veľmi rada, že Matthieu nie je ten typ človeka, ktorý by len preto, že som v televízii, začal vykrikovať a odkazovať niečo cez noviny.