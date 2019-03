USA chcú vyslať na Mesiac ľudskú posádku, má sa tak stať najneskôr do 5 rokov

Spojené štáty by mali najneskôr do piatich rokov vyslať ľudskú posádku na Mesiac. Na rokovaní Národnej vesmírnej rady v Huntsville v Alabame to v utorok vyhlásil jej predseda, americký viceprezident Mike Pence.

Riaditeľ Národnej agentúry pre letectvo a vesmír (NASA) Jim Brindestine mu na to odvetil, že jeho agentúra spraví všetko, čo bude v jej silách, aby tento termín stihla. Podľa Pencea treba na splnenie tohto cieľa "využiť akékoľvek prostriedky, ktoré budú potrebné". V tomto roku si budeme pripomínať päťdesiate výročie prvého pristátia človeka na Mesiaci. Podľa Pencea "prvá žena a ďalší muž na Mesiaci budú americkí astronauti, ktorí vyštartujú americkou raketou z územia USA".