Zvolenu spadol kameň zo srdca: Kytnár vyrovnal sériu až v predĺžení

Druhý duel semifinálovej série play-off najvyššej slovenskej súťaže medzi Zvolenom a Nitrou zvládli lepšie domáci hokejisti. Zvolenčania triumfovali v utorok večer 3:2 po predĺžení a v sérii hranej na štyri víťazstvá vyrovnala na 1:1 na zápasy.

Domáci v úvode zápasu získali dvojgólový náskok, o ktorý v ďalšom priebehu riadneho hracieho času prišli. Rozhodnutie napokon priniesol zásah Milana Kytnára v štvrtej minúte predĺženia. Pokračovanie semifinále Zvolen - Nitra bude v piatok 29. marca od 18.00 h na nitrianskom ľade.

Domáci hokejisti mali vynikajúci vstup do stretnutia a v 78. sekunde český legionár Petr Obdržálek aj s kúskom šťastia prekonal Juraja Šimbocha v nitrianskej bránke. Ten o 79 sekúnd neskôr inkasoval aj z hokejky navrátilca do zvolenskej zostavy Marcela Holoviča a tím spod Pustého hradu viedol 2:0. Slovák sa dočkal veľkej pocty: Tatarovi fandí aj slávny holywoodsky herec Šimboch po tomto momente putoval na striedačku a nahradil ho Miroslav Hanuljak. Domácim Zvolenčanom patrila celá úvodná desaťminútovka, ale tretí presný zásah sa im už nepodarilo streliť. Postupne aktivitu prebrali hostia z Nitry, stav sa však v prvej tretine nezmenil. Fanúšikov Nitry potešil až v 35. min Erik Čaládi, ktorý po prihrávke od Samuela Bučeka skorigoval a vrátil hostí do zápasu. S plynúcim časom sa Nitra snažila o vyrovnanie a táto jej iniciatíva priniesla ovocie - v 56. min hráči Zvolena neustrážili mladíka Bučeka a ten po prihrávke od Róberta Lantošiho vyrovnal na 2:2. Duel dospel až do predĺženia, v ktorom o úspechu Zvolena rozhodol Milan Kytnár. Sexi reportérka sa musí činiť: Za postup do finále pôjde donaha

Hokej - Tipsport liga 2018/2019 - semifinále play-off - druhý zápas (hrá sa na štyri víťazstvá) - utorok:

HKM Zvolen - HK Nitra 3:2 po predĺžení (2:0, 0:1, 0:1 - 1:0) - stav série: 1:1

Góly: 2. Obdržálek (Michal Chovan, Vandane), 3. Holovič (Andrisík), 64. Kytnár (Hraško) - 35. Čaládi (Buček, McCormack), 56. Buček (Lantoši)

Vylúčení: 5:6 na 2 min, navyše: M. Versteeg (Nitra) 10 min za napadnutie hlavy a krku, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Snášel, Orolin - Gajan, Krajčík, 3456 divákov

Zostavy:

Zvolen: Skapski - Fraser, Poyhonen, Hraško, Vandane, Ulrych, Drgoň, Zeleňák, D. Růžička - Handlovský, Kytnár, Vandas - Zuzin, Michal Chovan, Obdržálek - Kelemen, Mitchell, S. Petráš - Andrisík, Holovič, Šišovský

Nitra: Šimboch (3. Hanuljak) - McCormack, Mezei, Korím, Miroslav Pupák, M. Versteeg, Rais, A. Sloboda - Majdan, M. Slovák, Blackwater - Lantoši, Kerbashian, Scheidl - Pätoprstý, Bortňák, S. Buček - Fominych, Šiška, Čaládi