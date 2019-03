Režisér Roman Paulíny zamotaný v sexuálnom škandále so školáčkou: Vykopnú ho z RTVS?

Markizácky exrežisér a súčasný manažér v RTVS Roman Paulíny (54) čelí nepríjemnej konfrontácii.

Pred pár týždňami totiž naňho Katarína Danová (30) vytiahla sexuálne zneužívanie, keď mala len 13 rokov. Po zverejnení jej príbehu sa rozhýbal kolos a prokurátorka nariadila trestné stíhanie pre trestný čin sexuálneho zneužívania. Spozorneli aj v RTVS, kde Paulíny pracuje už od roku 2012.

Paulínyho zdrojom príjmov nebola len televízia, ale aj ChaChaLand - detské tábory pre deti, ktoré organizuje od roku 1990 až dodnes. Za toto obdobie nimi malo prejsť viac ako 10-tisíc detí. Pred pár dňami však prehovorila Katarína Danová, ktorá vyrozprávala desivý a podrobný príbeh o sexuálnom zneužívaní jej táborovým vedúcim - Paulínym.

„Raz sme boli spolu v izbe aj s jeho dcérou. Ja som spala s ním na posteli a jeho dcéra na druhej. Došlo k sexuálnemu styku. On tvrdil, že dcéra určite spí a nič nepočula. Ja som sa bránila a hovorila, že je to čudné, ale prišlo k tomu,“ priznala v rozhovore pre SME Katarína. Jej príbeh nezostal bez ohlasu a Generálna prokuratúra nariadila trestné stíhanie za trestný čin sexuálneho zneužívania. Paulíny sa proti obvineniam zo strany Danovej ohradil len na sociálnej sieti, odvtedy však žiadne vyjadrenie nedal.

Zostáva v Mlynskej

Jeho zamestnávateľ, RTVS, celú vec podrobne sleduje. „Predmetný tábor neorganizuje RTVS a ani sa na jeho príprave nijako nepodieľa. Keďže zákon o výkone práce vo verejnom záujme predpokladá pre výkon práce bezúhonnosť zamestnancov, tento prípad pozorne sledujeme. Ak bude výsledkom trestného konania právoplatné odsúdenie zamestnanca za úmyselný trestný čin, budeme postupovať v zmysle uvedeného zákona. Dovtedy však musíme rešpektovať princíp prezumpcie neviny,“ povedala hovorkyňa televízie Erika Rusnáková.

Paulínymu tak zrejme hrozia opletačky s políciou. Pomôcť vo vyšetrovaní sa chystá aj vedenie ChaChaLandu. „S orgánmi činnými v trestnom konaní budeme súčinní,“ napísali Novému Času. Rovnakú rétoriku zvolila aj Paulínyho exmanželka, markizáčka Andrea Paulínyová, ktorá je podľa právnika Bánosa „oprávnená odoprieť vypovedať.“

Čo sa bude diať

Róbert Bános, advokát

- Ak vyšetrovanie potvrdí, že bol spáchaný trestný čin konkrétnou osobou, po začatí trestného konania bude voči nej vznesené obvinenie. Následne sa budú obstarávať dôkazy - listiny, znalecké posudky, nahrávky, lekárske správy, výsluchy obvineného a svedkov. Ak sa zistí, že obvinený spáchal trestný čin, bude podaná obžaloba. Ak súd uzná obvineného za vinného za trestný čin sexuálneho zneužívania, hrozil by mu trest odňatia slobody až do 10 rokov. Pravdepodobne by sa však postupovalo podľa právnej úpravy platnej v čase spáchania skutku, pričom by páchateľovi hrozil trest do 8 rokov, maximálne 15.