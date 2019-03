Otto Weiter siaha na dno síl: Po zápale srdcového svalu prichádza ďalšia rana

Toto nečakal! Posledných pár týždňov spevák Otto Weiter (63) siaha na úplné dno svojich síl.

Po náhlom zápale srdcového svalu, keď v nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti bojoval o život, prichádza ďalšia rana.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Jeho súčasný zdravotný stav je natoľko vážny, že nad Ottovou bohatou kariérou visí veľký otáznik. Zavesí obľúbený repeťák svoju milovanú prácu na klinec?

O Weiterovi je veľmi dobre známe, že jeho umelecká kariéra ho pohltila natoľko, že všetok svoj čas venoval len svojej obľúbenej profesii. Pred dvoma týždňami však po náhlom kolapse skončil na nemocničnom lôžku. Prechodená chrípka a rýchle pracovné tempo mu spôsobili vážny zápal srdcového svalu, v dôsledku ktorého musel spevák na jednotke intenzívnej starostlivosti bojovať o holý život.

Otta poznajú predovšetkým staršie generácie, a to najmä vďaka jeho účinkovaniu v relácii Repete. Podľa informácií Nového Času musel Weiter zrušiť viacero plánovaných vystúpení. Preto sa logicky naskytá otázka, či ho ešte niekedy uvidíme na akcii. „Áno, náhle som musel zrušiť vystúpenia a nakrúcania, ktoré boli naplánované v rámci televízií. Niečo sa dalo presunúť na neskôr, niečo nie, ale neviem, kedy budem pripravený opäť pracovať,“ uviedol pre Nový Čas Weiter, ktorý sa už pár dní zotavuje v domácom prostredí pod dohľadom svojej milovanej manželky Andrey.

Pripravený na koniec?

Otto si deň bez práce dosiaľ nedokázal predstaviť. Teraz je to však inak. „Minimálne tri mesiace sa musím šetriť a oddychovať. Po mesiaci ma čakajú ďalšie vyšetrenia a kontroly, uvidí sa neskôr, či sa to zlepší, alebo ako to bude,“ povedal nám Weiter, ktorý však verí, že aspoň sčasti predsa len nabehne do osvedčeného kolotoča. Otvoriť galériu Umelca museli ratovať v nemocnici. Zdroj: aow „Verím, že budem opäť pracovať, ale kedy, to neviem,“ dodal. Spevákove vyhliadky si netrúfa predpovedať ani kardiochirurg Viliam Fischer, ktorý umelca ratoval v poslednej chvíli. „Funkcia ľavej komory mu ide na pätnásť percent, normálne sa to pohybuje od šesťdesiat do šesťdesiatpäť. Žiaľ, zatiaľ neviem, čo bude v budúcnosti,“ uviedol odborník.

Prognózy uzdravenia sú zlé

Viliam Fischer, kardiochirurg

- Postihnutie srdcového svalu je dosť vážna vec. Zápal je dosť závažný. Chce to pár týždňov, aby sa ukázalo, čo ďalej. Je predpoklad, že sa funkcia ľavej komory srdca zlepší. Či však do pôvodného stavu, je ťažko predpovedať, ale, žiaľ, zatiaľ to nie je pravdepodobné. O dva-tri týždne budeme azda vedieť, ako to bude ďalej. Má stanovenú liečbu a musí chodiť na kontroly, kde budeme kontrolovať, ako pracuje funkcia ľavej komory.