Mužovi po 25 rokoch šnupania kokaínu doslova vybuchol nos: FOTKA len pre silné žalúdky!

Z príbehu Iana Higginsona naozaj mrazí.

44-ročný muž z anglického mesta Wythenshawe podľa Ladbible 25 rokov užíval kokaín a keď sa stal leteckým sprievodcom, totálne mu podľahol.

Záber nie je vhodný pre citlivé povahy!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

"Stal som sa sprievodcom, lietal som na dlhý čas do Karibiku. Na miestach ako Jamajka je kokaín všade a čím častejšie som tam lietal, tým viac som spoznával miestnych obyvateľov, ktorí mali k drogám prístup." Kokaín šnupal celé štvrťstoročie a so svojím zdravím sa teda poriadne zahrával. Najviac si to odniesol jeho nos, ktorý potom doslova vybuchol.

"Išli mi z neho von kusy mäsa. Bolo to nechutné a bolesť bola ešte horšia." Lekári mu v nemocnici povedali, že má na kokaín alergiu. To, že ho užíval dlhodobo, spôsobilo, že sa jeho telo chcelo presne takýmto spôsobom vyliečiť. Svoj život teda od základov zmenil, rozhodol sa, že s tým prestane. Na Facebooku zverejnil fotku svojho nosa dúfajúc, že bude slúžiť ako odstrašujúci prípad.