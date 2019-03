Rodičia, pozor! Ako spoznať sexuálne zneužívané dieťa

Sexuálne zneužívanie detí nie je len problémom v zahraničí, ale týka sa aj Slovenska.

Po tom, ako Katarína Danová (30) verejne obvinila zo zneužívania režiséra Romana Paulínyho, iste mnohí rodičia zbystrili pozornosť. Prečo sa stáva, že zrelého muža lákajú mladé dievčatá? Pri akých signáloch by ste mali spozornieť a začať riešiť, čo sa deje s vaším dieťaťom.

Sú muži, ktorých láka vzťah s mladšími dievčatami. Takéto prípady sa opakovane vyskytujú v médiách. To, koľko príslušníkov silnejšieho pohlavia má takéto nenormálne túžby, sa nedá podľa odborníkov ani odhadnúť. „Veľká väčšina mužov, ktorí to o sebe vedia, do rizikového vzťahu nikdy nevstúpia, vedia, že by to rozvíjali ďalej a hrozili by im trestnoprávne postihy,“ vysvetlila sexuologička Danica Caisová. „Žiadne kritériá, prečo sa muž takto správa, nie sú,“ dodala sexuologička. Podľa odborníčky je podobné správanie u žien zriedkavé. Za vzťah dospelého muža s mladým dievčaťom hrozí väzenie.

„O sexuálne zneužitie pôjde, ak niekto vykoná súlož alebo aj iné sexuálne praktiky s osobou mladšou ako 15 rokov,“ upozorňuje expertka na trestné právo Lucia Kurilovská. „Pri takomto skutku by mu nepomohlo ani to, keby s tým dievča súhlasilo a išlo s ním dobrovoľne.“

Normálneho muža pubertálne správanie neláka

Danica Caisová, sexuologička a psychiatrička

- Muži sa často bránia tým, že dievčina vyzerala ako dospelá. Nespráva sa však ako dospelá. Dospelý muž, ktorý nie je priťahovaný takouto kategóriou dievčat, spravidla vidí to, čo vidia aj iní dospelí - že dievča sa správa ako bláznivé, mení nálady. Dospelým mužom to skôr ide na nervy. Naopak, mužom, ktorých priťahuje práve táto kategória dievčat, sa páči nezrelé pubertálne správanie. Nevidia ani ženskosť, čo normálne muž v sexualite vidí. Normálny muž si povie, že keď bude veľká, bude pekná, ale nerozvíja s ňou vzťah. Nepozýva ju na kávu, nechodí s ňou von, pretože ho to neláka.

Kedy vyhľadať odborníka

Eva Fischerová, detská psychologička

- Pre rodiča je vždy signálom zmena správania dieťaťa. Deti sa cítia previnilo a majú narušený pocit vlastnej hodnoty, aj keď nemohli zo situácie vykĺznuť. Je narušená dôvera vo vonkajší svet, ktorá je primárnou záležitosťou pre zdravý vývin a rast vo vyrovnanú osobnosť. Keď sa rodič pokúša dopátrať pravdy, musí rátať s tým, že väčšina obetí sexuálneho násilia nehovorí. Prevažná väčšina mlčí zo strachu, zahanbenia, z pocitu zlyhania. Pokiaľ by sa to rodičovi nedarilo, je potrebné navštíviť detského psychológa alebo psychiatra, ktorí formou nepriamych vyšetrovacích metód majú dobrú šancu dopátrať sa problému.

Varovné príznaky

1. dieťa je tichšie, utiahnutejšie,

2. rodičia by si mali všímať, či nie je plačlivejšie, zamĺknuté

3. u niektorých detí môže dôjsť k agresivite

4. spozornite, pri prudkých zmenách správania - priveselé alebo naopak

6. poruchy príjmu potravy

7. skrývanie sa, pocity zahanbenia

Čo hrozí za sexuálne zneužívanie

6 mesiacov až 3 roky

väzenia hrozia tomu, kto cez internet navrhne dieťaťu do 15 rokov stretnutie s úmyslom zneužiť ho

3 až 10 rokov

väzenia hrozí tomu, kto vykoná súlož alebo iným spôsobom sexuálne zneužije dieťa mladšie ako 15 rokov

12 až 15 rokov

hrozí, ak takým činom spôsobí ťažkú ujmu na zdraví

15 až 20 rokov

ak páchateľ zneužitím spôsobí smrť, alebo ho vykoná za krízovej situácie (vojna, výnimočný stav...)

Kto hľadá pomoc na linkách pre deti?

Vladimír Lichner z portálu Linka detskej dôvery linkadeti.sk

- Vek, keď nás deti najviac kontaktujú problematikou sexuálneho obťažovania, je 14 - 16 rokov. Sú, samozrejme, aj staršie, aj mladšie. V tomto veku nás však najčastejšie oslovia s depresiami, pocitmi hanby či osamelosti a až následne sa ukáže, že tieto sú prejavom znásilnenia alebo sexuálneho obťažovania, ktoré sa stalo skôr.