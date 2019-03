Východniarom stavajú nový štadión pre 5 500 ľudí: V košickej aréne už rastú tribúny

Už sa stavia! Košická futbalová aréna (KFA) nezostala len na papieri, ale moderný športový stánok už naberá reálne kontúry.

Priestranstvo okolo hracej plochy pomaly začína pripomínať štadión. Ak všetko pôjde podľa plánov, stavbu by mali dokončiť do konca roku. Stále však nie je jasné, ktoré mužstvo na trávniku bude hrávať domáce zápasy. Otvoriť galériu december 2019: Ak všetko pôjde podľa plánov, športový stánok dokončia koncom roka. Zdroj: am

Metropola východu stále nemá tím v najvyššej súťaži, no štadión zívať prázdnotou nebude. „Prvá etapa výstavby v zmluvnej cene 14,1 milióna € by sa mala uzavrieť tento rok,“ povedal námestník košického primátora Marcel Gibóda. V areáli pracuje asi 70 ľudí, väčšina sa venuje betonárskym a armovacím prácam.

„Na prístupovej komunikácii z areálu došlo k úprave výškovej úrovne terénu. Na odvodnenie plochy bola uložená odvodňovacia drenáž s napojením na dažďovú kanalizáciu. Plochy parkovísk A aj B boli upravené, terén bol zrovnaný na požadovanú výškovú úroveň a vytvorilo sa podložie pod budúcu vozovku. Plochu oddrenážovali s následným napojením na potrubia dažďovej kanalizácie,“ spomenul Gibóda. Ak všetko pôjde podľa plánu, v závere roka by mala stáť dominantná časť štadióna s 2 tribúnami s kapacitou 5 500 divákov.

Čo doteraz stihli

- vŕtanie a betónovanie pilót pod všetkými tribúnami

- dokopy zabudovali 567 pilót

- pod tribúnou A upravili podložie pre kanalizáciu, bleskozvod