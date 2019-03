Trump zložil poklonu Ovečkinovi: Pocta priamo od prezidenta

Návšteva šampiónov. Do Bieleho domu vo Washingtone zavítali hokejisti klubu Washington Capitals, vlaňajšieho víťaza Stanleyho pohára. Ten priniesol ruský kapitán Alexander Ovečkin (33), ktorého prezident USA Donald Trump (72) označil za mimoriadneho športovca.

Víťazi Stanleyho pohára navštevujú sídlo amerických prezidentov v hlavnom meste pravidelne, no tentoraz to mali najbližšie. Tím Washington Capitals totiž ovládol play-off NHL prvýkrát v histórii. Donald Trump jeho členom hneď po zvítaní zagratuloval a priznal sa, že je veľkým fanúšikom Capitals. „Priviezli ste Stanleyho pohár, boli pri tom tisícky fanúšikov a mám pocit, že sa to stane opäť. Ste víťazi a máte srdce šampiónov. Myslím si, že šanca na ďalší triumf je veľká. Som na vás pyšný,“ uviedol Trump.

Obzvlášť vyzdvihol kvality ruského kapitána Alexandra Ovečkina, ktorý bol ústrednou postavou Washingtonu v play-off a aj v tejto sezóne je najlepším kanonierom celej profiligy.zložil mu poklonu prvý muž USA, na čo Ovečkin zareagoval:Stretnutie s Trumpom a následnú 45-minútovú prehliadku jeho sídla odmietla trojica Kanaďanov Braden Holtby, Brett Connolly, Devante Smith-Pelly pre nesúhlas s niektorými jeho názormi. Trump dostal od klubu zlatú hokejku a červený dres s číslom 45, keďže je 45. prezidentom USA.