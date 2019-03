Liga sa teší na návrat legendy: Richard Šechný oslavuje aj ako tréner

Najväčší úspech v novej pozícii. Bývalý hokejový útočník Richard Šechný (47) len v septembri oficiálne ukončil aktívnu kariéru a už oslavuje ako tréner. S klubom Dukla Ingema Michalovce uspel v baráži proti Žiline 4:3 na zápasy, a tak sa po ôsmich rokoch opäť predstaví v najvyššej slovenskej súťaži.

Richard Šechný bol okrem herných kvalít neprehliadnuteľný svojou výškou a výrokmi, ktoré medzi fanúšikmi už zľudoveli. Na kontemá štyri majstrovské tituly s Košicami a so Zvolenom, teraz sadočkal úspechu v pozícii trénera. Túto dráhu rozbehol už vlani akohrajúci kouč v Humennom a popritom stíhal pracovať ako asistent v Michalovciach. „uviedol bývalý reprezentant.Od soboty oslavuje historický úspech s Michalovcami, ktoré si vybojovali postup do Tipsport ligy. Šechný v nej naposledy pôsobil v sezóne 2010/2011 ako hráč Banskej Bystrice.

„Naším cieľom bolo obhájiť titul v prvej lige a potom sa pokúsiť o postup do extraligy. Podarilo sa nám to a myslím si, že sme si to zaslúžili. Michalovce naozaj dobre urobili! Úžasní boli tiež naši fanúšikovia,“ teší sa Šechný, na ktorého návrat v novej pozícii a možno aj na ďalšie originálne hlášky sa môžu tešiť priaznivci celej súťaže.