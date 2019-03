Koalícia odkladá riešenie problémov: Po tvrdých slovách láskavé zmierenie

Vládna kríza opäť zažehnaná! Medzi koaličnými partnermi to dlhšie vrelo, čelní predstavitelia strán si cez médiá posielali drsné odkazy a otvorene sa skloňovali aj predčasné voľby.

Až do utorkovej parlamentnej schôdze nebolo vôbec jasné, či sa dokážu strany dohodnúť aspoň na programe rokovania.

Krízu sa napokon poslancom podarilo vďaka koaličnej rade odvrátiť iba pár minút pred rokovaním parlamentu. Najspornejší bod programu - daňové opatrenia z dielne SNS presunuli až na májovú schôdzu.

Národniarom najprv prekážalo, že Smer informuje v médiách o nových opatreniach bez vnútrokoaličnej dohody, SNS potom v odvete predstavila vlastné opatrenia za jednu miliardu eur. Bugárovci zase pridali olej do koaličného ohňa, keď v prezidentských voľbách podporili Zuzanu Čaputovú miesto smeráckeho kandidáta Maroša Šefčoviča.

Keď sa premiér Peter Pellegrini vyjadril k stopnutiu zahraničnej investície do našej vojenskej infraštruktúry, Danko ho nemilosrdne odbil: „To, čo rozpráva Peter Pellegrini v reláciách, pre nás nie je podstatné. Stal sa predsedom vlády zhodou náhod a jeho osobný názor nemá žiadnu politickú relevanciu. Dôležité je, ako sa vyjadrí na koaličnej rade predseda Smeru Robert Fico.“ Tento výrok bol, i keď to premiér nechcel potvrdiť, aj predmetom utorkovej koaličnej rady, kde si politickí lídri vyjasňovali svoje stanoviská. Po rokovaní už boli predstavitelia strán vo vyhláseniach opatrnejší.

„Vidíte, že sme schopní rokovať, zatiaľ by som z toho nerobil veľkú drámu,“ vyhlásil Pellegrini s tým, že budú ďalšie rokovania. Robert Fico neskôr vyhlásil, že všetko je v poriadku a koalícia funguje. „Mali by sme volebné obdobie dotiahnuť do samého konca,“ uviedol Fico.

Kde to v koalícii iskrí

1. SNS prekáža odloženie Kažimírovho odchodu z čela rezortu financií na pozíciu guvernéra Národnej banky

2. Smeru môže prekážať, že Most-Híd podporil pred 2. kolom volieb Čaputovú

3. Šéfovi diplomacie Lajčákovi (Smer), premiérovi Pellegrinimu (Smer) a Kataríne Cséfalvayovej z Mosta sa nepozdáva odmietnutie finančnej pomoci z USA na vojenské letiská, ktoré stopla SNS

4. SNS prekáža, že Smer informoval o zvýšení minimálky a zastropovaní veku odchodu do dôchodku bez predchádzajúcej dohody v koalícii

5. Ministerstvo financií v réžii Smeru spochybňuje opatrenia, ktoré bez dohody predstavila SNS a stáli by viac než miliardu eur (napr. návrh na zníženie dane z príjmu právnických osôb...)

6. Predseda SNS Danko odkázal premiérovi Pellegrinimu (Smer), že je premiérom iba zhodou náhod