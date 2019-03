Ako sa zmenia sociálne odvody: Od údajov závisí, či a koľko eur musíte platiť do Sociálnej poisťovne

Živnostníci, pozor! Podávate daňové priznanie? Splnením tejto povinnosti sa nič nekončí, práve na­opak. Od údajov, ktoré teraz poskytnete finančnej správe, totiž závisí, či od júla musíte platiť odvody do Sociálnej poisťovne a v akej výške.

Ktoré riadky daňového priznania sú dôležité? Kto má povinné sociálne poistenie? Ako sa vypočíta, koľko eur musíte platiť?

Keď podáte daňové priznanie a zaplatíte daň, máte pocit, že je po všetkom. Omyl! Od údajov, ktoré ste v ňom uviedli, bude čoskoro závisieť, či musíte platiť odvody do Sociálnej poisťovne, alebo nie. Ak vaše príjmy za rok 2018 presiahli 5 724 eur, od júla budete povinní mesiac čo mesiac odvádzať sumu zodpovedajúcu svojmu vymeriavaciemu základu.

„Sociálna poisťovňa pri posudzovaní vzniku povinného sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby k 1. júlu a pri výpočte vymeriavacieho základu vychádza práve z údajov, ktoré SZČO uviedla vo svojom daňovom priznaní. Správne vyplnenie údajov v daňovom priznaní je preto pre SZČO a jej dávky zo Sociálnej poisťovne v budúcnosti veľmi dôležité,“ tvrdí hovorca poisťovne Peter Višváder.

Kto si priznanie odloží na neskôr, môže mať povinné sociálne poistenie až od októbra.

Takto si to vypočítate

Vymeriavací základ

základ dane sčítate so zaplateným poistným

jedna dvanástina súčtu sa vydelí číslom 1,486 a zaokrúhli na najbližší cent nadol

minimum je vo výške 50 % priemernej mzdy v predminulom roku (teraz 477 € mesačne)

Poistné

povinné sociálne poistenie SZČO zahŕňa nemocenské, starobné a invalidné poistenie a príspevok do rezervného fondu

príspevky do jednotlivých fondov tvoria určité percento z vymeriavacieho základu

S priznaním odložíte aj odvody

ak si daňové priznanie odložíte, vznik alebo zánik povinného sociálneho poistenia sa posudzuje neskôr

ak vaše príjmy za rok 2018 sú vyššie ako 5 724 €, povinnosť platiť odvody budete mať od 1. 10. 2019

prvé poistné zodpovedajúce daňovému priznaniu za rok 2018 treba odviesť do 8. 11. 2019

Poisťovňu o odklade neinformujete

Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá bude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018, nie je povinná informovať o tom Sociálnu poisťovňu. Sociálna poisťovňa jej oznámi vznik alebo zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného

Najdôležitejšie riadky v priznaní

Strana 3, tabuľka č. 1

● na základe výšky príjmov sa posudzuje vznik alebo zánik povinného sociálneho poistenia

● ak máte príjmy za rok 2018 vyššie ako 5 724 €, od júla musíte platiť odvody, resp. pokračovať v ich úhrade

Strana 4, preukázateľne zaplatené poistné

● údaj vstupuje do výpočtu základu dane, ako aj do výpočtu základu, z ktorého sa vymeriavajú odvody (vymeriavací základ)

● ráta sa nielen pravidelne odvádzané poistné, ale aj jednorazovo uhradené nedoplatky do Sociálnej a zdravotnej poisťovne

Strana 5, riadok 47

● základ dane predstavuje rozdiel medzi výškou príjmov a výškou výdavkov

● paušálne výdavky živnostníka môžu dosiahnuť 60 % príjmov a k tomu sa pripočíta preukázateľne zaplatené poistné

Koľko eur musíte platiť

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Poznámka: Ide o základ dane pred zvýšením o minimálne odvody vo výške 2 573,16 €.