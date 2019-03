Všetko dôležité, čo potrebujete vedieť: Ako darovať 2% z daní?

Ak podávate priznanie na daň z príjmu a vznikla vám daňová povinnosť, čiže musíte zaplatiť daň, 2 % z tejto sumy môžete darovať.

Vám nevznikajú žiadne ďalšie náklady, pretože túto sumu by ste aj tak odviedli daňovému úradu. A tak môžete svojou sumou podporiť niektorú z organizácií, ktorá si to podľa vás zaslúži. Viete, ako na to?

Komu darovať?

Dve percentá z dane nemôžete darovať úplne hocikomu. Zoznam prijímateľov je obmedzený a presne defi novaný. Každoročne by ste si ho mali overiť v ofi ciálnom zozname, ktorý nájdete na internete, pretože jeho členovia môžu pribúdať a aj, naopak, ubúdať. Tiež môžu zmeniť ofi ciálny názov alebo sídlo. Prijímateľa musíte označiť presne a bezchybne, inak mu prostriedky prevedené nebudú.

Dôležité termíny:

Do 31. marca 2019

Musíte si vybrať, ak podávate daňové priznanie sami, bez ohľadu na to, či ste právnická osoba, alebo fyzická osoba. Vyhlásenie je totiž už súčasťou daňového priznania a v ňom musíte prijímateľa označiť.

Do 30. apríla 2019

Musíte zaslať vyhlásenie, ak za vás daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ. Zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj potvrdenie o zaplatení dane.

Postup:

Ak podávate daňové priznanie za seba sami, musíte priamo v ňom označiť organizáciu, ktorú ste si vybrali. Ak svoje dane nechcete poslať nikomu, musíte to v príslušnej kolónke označiť.

Zamestnanci musia urobiť viac krokov:

- Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

- Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte všetky požadované informácie o vás, o vybranej organizácii a aj sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.

- Najneskôr do 30. apríla 2019 doručte formuláre príslušnému daňovému úradu.

Ste dobrovoľník?

Podporiť správnu organizáciu môžete, aj keď ste pracovali ako dobrovoľník. Musíte mať odpracovaných aspoň 40 hodín a v tom prípade môžete darovať až 3 % z dane. Musíte však požiadať organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník, o potvrdenie tejto práce.

Ak vám nevznikne daň, nemáte čo poukázať

Jaroslava Lukačovičová, Združenie podnikateľov Slovenska

- Minimálna suma, ktorú je možné poukázať prostredníctvom tlačiva daňového priznania fyzickej osoby, sú 3 eurá. Ak niekomu nevznikne daňová povinnosť, nemá z čoho poukázať ani 2 percentá.