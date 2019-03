Pánik sa v NHL obzerá po novom klube: Pomôže Slovákom na MS?

Útočník Richard Pánik by mohol byť jedným z hráčov zámorskej hokejovej NHL, ktorí posilnia slovenský národný tím na domácich majstrovstvách sveta v Bratislave a v Košiciach.

Martinský rodák však zatiaľ nemyslí na šampionát a sústredí sa na boj o play-off aj novú zmluvu. Dvadsaťosemročný krídelník Arizony Coyotes sa vyjadrí k svojej možnej účasti na turnaji až po skončení základnej časti profiligy. "Teraz myslím predovšetkým na klub a reprezentáciou sa nezaoberám,“ uviedol pre utorňajšie vydanie denníka Šport.

Slovák sa dočkal veľkej pocty: Tatarovi fandí aj slávny holywoodsky herec

"Kojoti" figurujú šesť zápasov pred záverom základnej časti na deviatom mieste v Západnej konferencii a na postupovú pozíciu do play-off strácajú dva body.Aj naposledy na ľade New Yorku Islanders sme boli blízko víťazstva, rovnako ako predtým v New Jersey, kde som trafil v nájazdoch žŕdku,“ hovoril Pánik, ktorý je aktuálne šiestym najproduktívnejším hráčom mužstva. V 70 dueloch nazbieral 32 bodov (13+19). "Účastník troch seniorských svetových šampionátov si doteraz v NHL obliekal dresy Tampy Bay Lightning, Toronta Maple Leafs, Chicaga Blackhawks a Arizony Coyotes. Je však reálne, že po sezóne 2018/2019 zase zmení pôsobisko.Je dosť možné, že po ročníku budem voľný hráč a vyskúšam si otvorený trh. Potom to už bude o tom, ktorý klub mi dá najvýhodnejšiu a najlákavejšiu ponuku,“ dodal Richard Pánik.