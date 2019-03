Fico: Nevidím dôvod na predčasné voľby, koalícia je funkčná

Predseda Smeru-SD Robert Fico nevidí absolútne žiadny dôvod na predčasné voľby. Je podľa neho zodpovednou politikou ísť ďalej.

Zdôrazňuje, že koalícia je funkčná. Vyhlásil to na tlačovej konferencii po rokovaní koaličnej rady. "Máme funkčnú koalíciu. Stačilo urobiť jednu konštruktívnu koaličnú radu a veci sa posúvajú ďalej," povedal Fico. Rešpektuje, že strany sa v predvolebnom roku budú postupne vyhraňovať a otvárať témy, ktoré považujú za dôležité na vlastnú prezentáciu. Napriek tomu podľa jeho slov platí, že koalícia by mala dotiahnuť volebné obdobie až do marca 2020. Fico zároveň informoval, že koalícia sa pri utorkovom rokovaní posunula v otázke voľby kandidátov na ústavných sudcov, v téme Dohody o obrannej spolupráci s USA aj pri zmenách daní a odvodov. Rokovania ešte budú pokračovať.

Kandidátov na ústavných sudcov má Národná rada SR voliť 3. apríla. "Posunuli sme sa pozitívnym smerom aj v otázke voľby kandidátov na ústavných sudcov. Ešte budeme rokovať a dúfame, že budúci týždeň uvidíte pozitívny výsledok," povedal predseda klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák. Pre SNS je podľa šéfa klubu Tibora Bernaťáka dôležité, aby bol Ústavný súd SR funkčný. "Urobíme všetko preto, aby bol sfunkčnený," doplnil.

Tak pri ústavnom súde, ako aj pri dohode s Američanmi došlo podľa Fica k rozumným záverom. "Zadefinovali sme určité podmienky, ktoré sú neprekonateľné pokiaľ ide o dohodu s USA," povedal Fico. Bernaťák zopakoval stanovisko SNS. "V žiadnom prípade nedovolíme výstavbu vojenských základní akéhokoľvek iného štátu na území SR," vyhlásil Bernaťák.

Most-Híd aj Smer-SD názor SNS rešpektujú. "Nie je možné podpísať žiadnu zmluvu, ktorá by porušovala suverenitu Slovenska," doplnil Fico. Zároveň je podľa neho spoločný názor na to, že si Slovensko môže vyberať projekty, ktoré by sa mohli financovať z pomoci od USA. "Nemáme záujem financovať projekt, ktorý by mohol byť predmetom vojenského útoku v budúcnosti," poznamenal Fico.

Koalícia sa dohodla aj na presunutí viacerých bodov z dielne SNS, Mosta-Híd a Smeru-SD na májovú schôdzu. Väčšina z nich sa týka zmien v daniach a odvodoch. Partneri potvrdili záujem robiť zmeny v tejto oblasti, predbežná dohoda už podľa ich slov je, chcú však o návrhoch hovoriť s novým ministrom financií. Jeho meno ešte neprezradili.

Podľa Bernaťáka je dôležité, že v koalícii "je vôľa znižovať daňové a odvodové zaťaženie firiem aj ľudí". "Máme dohodu v tom, že hľadáme kompromisy, aby sme mohli pomôcť dôchodcom, malým a stredným podnikateľom, aj mamičkám," doplnil Bastrnák. Fico uviedol, že Smer-SD berie s plnou vážnosťou návrhy SNS a Mosta-Híd. Treba však podľa neho prediskutovať aj dopady na štátny rozpočet za prítomnosti nového ministra financií.