Ukrajina má veľký problém: Hrozí jej kontumácia zápasov s Portugalskom aj Luxemburskom

Európska futbalová únia (UEFA) by mohla potrestať ukrajinskú futbalovú reprezentáciu odpočtom všetkých štyroch bodov, ktoré tím trénera Andrija Ševčenka získal v marcových dueloch B-skupiny kvalifikácie o postup na ME 2020.

Jedná sa o zápasy proti Portugalsku (0:0) a Luxembursku (2:1). Referujú o tom viaceré médiá vrátane srbského webu b92.net.

Dôvodom sankcie má byť údajne neoprávnený štart brazílskeho rodáka Júniora Moraesa. Ukrajinci mali porušiť platné nariadenia UEFA, podľa ktorých môže futbalista v dospelosti reprezentovať inú než rodnú krajinu až po tom, ako preukáže, že na území svojej "novej" vlasti žil nepretržite aspoň päť rokov. Pred odchodom na hosťovanie do čínskeho klubu Tchien-ťin Čchüan-ťien v roku 2017 však na Ukrajine žil iba štyri roky a sedem mesiacov. Na splnenie podmienky piatich rokov mu chýbalo 183 dní.

Júnior Moraes doteraz pôsobil v troch ukrajinských kluboch - okrem súčasného Šachtaru Doneck aj v Dyname Kyjev a Metalurgu Doneck. Paradoxom zostáva, že celkovo na Ukrajine strávil s prestávkami dovedna šesť rokov a deväť mesiacov.

V prípade, že by sa UEFA rozhodla skontumovať výsledky zápasov ukrajinského tímu v prospech súperov - Portugalska a Luxemburska, došlo by aj k zaujímavému posunu v poradí "béčka". Na líderskej pozícii by boli šesťbodoví hráči Luxemburska pred Portugalčanmi (4) a Srbmi (1). Na chvoste by bez bodu figurovali Ukrajinci a Litovčania.