Speváčka Alanis Morisette hlási radostnú správu: Po štyridsiatke tretíkrát tehotná

Kanadská speváčka Alanis Morissette je tehotná a čaká už svoje tretie dieťa.

Na Instagrame v pondelok zverejnila čiernobielu fotografiu, na ktorej jej vidno veľké bruško, na ušiach má sluchátka a spieva. Správu neskôr potvrdil aj speváčkin agent, informuje tlačová agentúra The Associated Press (AP). Štyridsaťštyriročná speváčka má už osemročného syna Evera Imreho a dcéru Onyx Solace, ktorá bude mať v júni tri roky.

Alanis Nadine Morissette vydala v roku 1991 debutovú nahrávku Alanis a o rok neskôr na ňu nadviazala štúdiovkou Now Is The Time. Na medzinárodnej scéne prerazila až tretím albumom Jagged Little Pill., pričom pieseň You Oughta Know jej vyniesla ďalšie dva gramofóniky. Na nahrávke sa nachádza jeden z jej najväčších hitov Ironic, ale aj skladby You Learn, Hand In My Pocket či Head Over Feet.

Na konte má ďalšie tri zlaté gramofóniky, dvanásť cien Juno a dva razy bola nominovaná na Zlatý glóbus. Na trh uviedla aj ďalších päť štúdioviek - Supposed Former Infatuation Junkie (1998), Under Rug Swept (2002), So-Called Chaos (2004), Flavors Of Entanglement (2008) a Havoc And Bright Lights (2012). Ako herečka sa objavila napríklad vo filme Dogma (1999) či seriáloch Sex v meste (1998 - 2004) a Tráva (2005 - 2012).