Britská vláda kritizuje hlasovanie poslancov Dolnej snemovne: Je to nebezpečný precedens

Za "nebezpečný a nepredvídateľný" precedens do budúcnosti považuje britské ministerstvo pre brexit pondelňajšie hlasovanie Dolnej snemovne parlamentu.

Poslanci v ňom schválili tesnou väčšinou 27 hlasov návrh, podľa ktorého budú v stredu hlasovať o alternatívach k dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.

Tento krok parlamentu je hodnotený ako pokus prevziať od vlády kontrolu nad procesom brexitu. Britská premiérka Theresa Mayová sa opakovane vyslovila proti tomu, aby parlament získal právomoci ovplyvňovať priebeh brexitu.

Hlasovanie je pre príslušný britský rezort "sklamaním". Podľa neho narušilo "rovnováhu medzi našimi demokratickými inštitúciami", uviedla agentúra AFP. Ministerstvo zároveň zákonodarcov varovalo, že všetky alternatívy brexitu, o ktorých chcú v stredu hlasovať, musia byť pri rokovaniach s EÚ "udržateľné".

Návrh predložený konzervatívcom Oliverom Letwinom podporilo 329 poslancov, proti bolo 302 zákonodarcov. Hlasovali zaň aj traja štátni tajomníci _ Richard Harrington (ministerstvo obchodu a priemyslu), Alistair Burt (v rezorte diplomacie zodpovedný za Blízky východ a severnú Afriku) a Steve Brine (zdravotníctvo) _, ktorí zároveň podali demisiu. Harrington obvinil vládu premiérky Theresy Mayovej, že "hrá ruletu so životmi" pracujúcich ľudí a firiem.

Schválený návrh umožní sériu indikatívnych hlasovaní o alternatívnych brexitových scenároch, napríklad zotrvaní Británie v colnej únii alebo v jednotnom trhu či druhé referendum o brexite. Hoci každé hlasovanie bude nezáväzné, bude mať politickú váhu a naznačí, ktorý scenár by mohol získať v parlamente väčšinu.

Británia mala EÚ pôvodne oficiálne opustiť 29. marca. Mayová však minulý týždeň na summite EÚ v Bruseli dosiahla odklad brexitu prinajmenšom do 12. apríla, čo sa stane vtedy, keď parlament ani tretíkrát neschváli "rozvodovú dohodu". Ak by však britský parlament dohodu na tretí pokus schválil, odišla by Británia z Únie až 22. mája.

Poslanci dohodu vyrokovanú Mayovej vládou s EÚ odmietli už 15. januára a 12. marca. Premiérka v pondelok na úvod rozpravy vyhlásila, že väčšinu na jej schválenie stále nemá.