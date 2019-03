Porušia v Británii dlhšie ako 100 rokov uplatňovaný princíp? Poslanci chcú prevziať agendu v snemovni

Britskí poslanci dnes večer schválili návrh, ktorý im na stredajšie popoludnie prisudzuje kontrolu nad agendou Dolnej snemovne, aby mohli predkladať vlastné plány vyústenia brexitového procesu.

Ak vláda návrhu vyhovie, bude porušený dlhšie ako 100 rokov uplatňovaný princíp, podľa ktorého má kontrolu nad programom snemovne exekutíva. Návrh skupiny poslancov na čele s konzervatívcom Oliverom Letwinem dolná komora britského parlamentu schválila pomerom 329 hlasov ku 302.

Aby ho mohol podporiť, odstúpil zo svojej funkcie Richard Harrington, ktorý zastával nižšiu pozíciu na ministerstve obchodu. Pre návrh podľa tweetu labouristickej poslankyne Mary Creagh hlasoval aj ďalší člen vlády Alistair Burt. Vláda premiérky Theresy Mayovej s návrhom nesúhlasila, pretože vraj môže podkopať samotný odchod Británie z Európskej únie.

Európska komisia je pripravená na najhoršie: Prípravy pre scenár tvrdého brexitu sú dokončené

Letwinovo opatrenie ide proti systému fungovania dolnej komory britského parlamentu uplatnitel'ného od začiatku 20. storočia a chce dať radovým poslancom v stredu popoludní priestor predkladať vlastné brexitové plány. Zástupca ministerskej predsedníčky David Lidington v dnešnej rozprave s poslancami sľúbil, že vláda "sondovacie" hlasovanie poslancov umožní. Zatiaľ však nie je jasné, či by výsledok tohto procesu kabinet prijal ako vládnu politiku.

O systéme stredajších hlasovaní by sa podľa Letwina ešte mohlo diskutovať, sám však považuje za optimálny postup, aby sa začalo jedným hlasovaním, v ktorom by poslanci volili zo všetkých predložených variantov. Potom by vraj mohlo nasledovať ďalšie hlasovanie. V posledných dňoch novinári špekulujú aj o akomsi vyraďovacím systéme, kde by z hry postupne vypadávali návrhy s najmenšou podporou, kým by nezostal jediný víťazný návrh.