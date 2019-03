Šokujúce odhalenie z výpovede Andruskóa: Otrávili Zsuzsová a Kočner známu redaktorku († 32)?!

Má banda okolo Kočnera a Zsuzsovej na svedomí vraždu novinárky? Z uznesenia o vznesení obvinenia voči podnikateľovi vzišlo nečakané odhalenie.

Šokujúcu informáciu priniesla TV Joj s tým, že dané uznesenie má k dispozícii. "V lete 2016 ho (Andruskóa) poprosila Alena, aby ju zobral do lesa, kde zbierali muchotrávky zelené. Následne na konci r. 2016 bola podľa jeho vedomostí otrávená jedna novinárka, p. Kočkovičová," cituje noviny.sk z uznesenia obvinenia voči Mariánovi Kočnerovi, v ktorom mal vypovedať obvinený Zoltán Andruskó.

Bývalá reportérka TV Joj Leona Kočkovičová Fučíková († 32) zomrela náhle na 31. decembra 2016., pričom si na tele všimla modriny. Stŕpla jej ruka, potom jej prišlo zle. Na pohotovosť v Brezne ešte išla po svojich. Podľa vyšetrenia CT dostala masívne krvácanie do mozgu. Pri prevoze do Banskej Bystrice upadla do bezvedomia.Lekári uzavreli úmrtie ako akútnu leukémiu s tým, že príčinou smrti bolo akútne krvácanie do mozgu.

TV Joj oslovila aj vdovca po redaktorke. Ten vyhlásil, že Leona kauzy Andruskoá ani Zsuzsovej vôbec neriesila. Nedostala žiadne vyhrážky, neriešila Kočnerove kauzy. Preto nechápe, prečo Andruskó vypovedal o otrávení Kočkovičovej Fučíkovej.