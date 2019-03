Nitra začala semifinále víťazstvom, Blackwater sa blysol hetrikom

Hokejisti Nitry lepšie odštartovali semifinálovú sériu play-off najvyššej slovenskej súťaže ako ich súperi zo Zvolena. Nitra zvíťazila v pondelok večer vo Zvolene 4:2.

Hrdinom "corgoňov" sa stal kanadský útočník Judd Blackwater, autor troch gólov. O všetkom podstatnom sa rozhodlo v druhej tretine, keď si hostia vybudovali trojgólový náskok. Pokračovanie semifinále Zvolen - Nitra bude v utorok od 18.00 h opäť na zvolenskom ľade.

Po prvej bezgólovej tretine sa v tej druhej roztrhlo vrece s gólmi. Už po 25 sekundách skóroval z nájazdu Blackwater, keď si vychutnal krajana v bránke Zvolena Skapského. O tri minúty neskôr po fatálnej chybe Skapského a jeho chybnej rozohrávke za bránkou skóroval Šiška pohodlne do prázdnej bránky - 0:2.

V 26. min to vyzeralo na hodenie uteráku v domácom podaní, keď skvelú presilovkovú akciu hostí presne zakončil opäť Blackwater. Zvolenčania sa dostali z najhoršieho až v 36. min, keď odrazený puk po strele Vandaneho doklepol Mitchell do bránky Nitry - 1:3. V tretej tretine to až do 55. min vyzeralo na jalový tlak domácich a úspešne sa bránenie hostí, ale potom sa presadil Zuzin a zápas dostal v závere nový náboj.V hre bez brankára domáci inkasovali do prázdnej bránky z hokejky Blackwatera, ktorý tým dovŕšil hetrik.

Hokej - Tipsport liga 2018/2019 - semifinále play-off - prvý zápas (hrá sa na štyri víťazstvá) - pondelok:

HKM Zvolen - HK Nitra 2:4 (0:0, 1:3, 1:1) - stav série 0:1

Góly: 36. Mitchell (Vandane), 55. Zuzin - 21. Blackwater, 23. Šiška (Pätoprstý), 26. Blackwater (M. Slovák), 58. Blackwater

Vylúčení: 6:7 na 2 min, navyše S. Petráš 10 min - Majdan 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Baluška, Müllner - Šefčík, Orolin, 3109 divákov

Zostavy:

Zvolen: Skapski - Fraser, Michal Roman, Vandane, Hraško, Ulrych, Drgoň, Zeleňák - Vandas, Mitchell, Handlovský - Šišovský, Kytnár, Michal Chovan - Kelemen, Pöyhönen, S. Petráš - Zuzin, M. Halama, Obdržálek - Andrisík

Nitra: Šimboch - McCormack, Mezei, Korím, Miroslav Pupák, M. Versteeg, Rais, A. Sloboda - Majdan, M. Slovák, Blackwater - Lantoši, Kerbashian, Scheidl - B. Rapáč, Bortňák, S. Buček - Hrušík, Šiška, Čaládi - Pätoprstý