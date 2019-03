Vonnová sa nenudí ani po kariére: Aha, čo dokáže na lyžiach

Američanka Lindsey Vonnová (34) má už síce po kariére, no lyžovania sa stále nechce vzdať.

Lyžiarka sa rozlúčila na tohtoročnom Svetovom šampionáte bronzovou medailou v zjazde. Teraz však Lindsey zverejnila video, kde si nacvičuje inú lyžiarsku disciplínu. Balet na lyžiach. Na pomoc si prizvala učiteľa Jonnyho Moseleya akrobatického lyžiara, ktorý sa môže pochváliť zlatou medailou z Nagana.

"To je smola, že už balet na lyžiach nie je olympijská disciplína, myslím, že by mi to šlo. Ďakujem za lekciu John," napísala lyžiarka pod video.