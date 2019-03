Tehotenstvo Rákovej zamiešalo karty v Susedoch: Čo bude s Ildikó?

Herečka Viki Ráková (38) je v radostnom očakávaní, keď priznala, že čaká svoje druhé dieťa.

Na televíznych obrazovkách však beží obľúbený seriál Susedia, kde Viki stvárňuje jednu z hlavných postáv. Ako sa tvorcovia vyrovnali s nečakanou novinkou?

Ráková je v seriáli Susedia stálicou, a preto nemohla chýbať ani v jeho pokračovaní. Natáčanie ďalšej série sitkomu sa už vo veľkom plánuje, no teraz prišla nečakaná správa. Viki totiž priznala, že jej druhé dieťa je už na ceste. Pri prvom tehotenstve sa brunetka stiahla do úzadia a je preto otázkou, či rovnaký scenár zvolí aj teraz. Otvoriť galériu Diváci si jej postavu Ildikó veľmi obľúbili. Zdroj: tv markíza

„Vieme to dlhší čas a všetci sa z toho tešíme. Určite to zakomponujeme do scenára Susedov a Lászlóovi a Ildikó doprajeme dieťa aj v zrelom veku,“ zasmial sa jeden z tvorcov Peter Marcin. Je teda isté, že Ráková zostane na obrazovke tak dlho, ako len bude môcť. Šťastná mamička nám prezradila, že je v 17. týždni tehotenstva, čiže bábätko by malo prísť na svet asi v auguste.

„Či to bude chlapec, alebo dievča, nevieme,“ povedala herečka. Nielen ona, ale aj jej partner Róbert a synček Bendegúz (4) sa na nový prírastok do rodiny veľmi tešia. Podľa všetkého ich však už onedlho čaká ďalšia radostná udalosť. „Sme zasnúbení, ale svadba nám nesúri. Máme sa radi a tešíme sa z každého dňa, ktorý môžeme prežiť spolu,“ uza- vrela Ráková.