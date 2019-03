Peter Kočiš pritiahol k herectvu aj dcéru: Zahrala si v seriáli

Herec Peter Kočiš (53), ktorý nie tak dávno sa rozviedol s matkou svojich dvoch dcér Nelou (46), má k svojim dvom pokladom veľmi blízko.

Podľa jeho slov necháva svoje ratolesti slobodne sa rozhodnúť, akým smerom sa budú v živote uberať, ale vyzerá to tak, že staršia Tereza (19) pôjde v jeho umeleckých šľapajach. Prvé skúsenosti dokonca nabrala po boku svojho slávneho otca.

Kočiš sa sporadicky objavuje v rôznych televíznych projektoch a jeho domovským divadlom je Nová scéna, kde pôsobí dlhé roky. Práve tam si dokonca našiel aj novú partnerku Miroslavu, ktorá pôsobí v kultúrnom stánku ako tajomníčka.

Po rozvode Kočišovci predali svoj luxusný byt v centre mesta a dcéry zostali žiť so svojou matkou Nelou. Napriek tomu deti majú s Petrom pekný vzťah. Ako priznal, staršia dcéra dokonca začína privoniavať k herectvu. Po stopách otca si tak už stihla zahrať v seriáli. „Moju dcéru Terezu herectvo baví. Zahrala si so mnou aj v seriáli Tajné životy, ale uvidíme, čo bude. Nie som typ človeka, ktorý by ju niekam tlačil,“ priznal umelec v rozhovore pre TA3.