Zadržali právnika pornoherečky, ktorá sa súdi s Trumpom: Vydieranie spoločnosti Nike?!

Michael Avenatti, ktorý sa stal známym ako právny zástupca pornoherečky Stormy Daniels v jej spore s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, čelí obvineniam z vydierania odevnej spoločnosti Nike a z bankových podvodov.

Podľa losangeleskej prokuratúry bol právnik zadržaný dnes v New Yorku, napísala agentúra AP. Spoločnosť Nike záležitosť podľa televízie CNBC nekomentovala. Avenattimu sa venujú prokuratúry v Los Angeles a New Yorku. V New Yorku čelí Avenatti obvineniu, že sa od Nike snažil získať niekoľko miliónov dolárov, v opačnom prípade hrozil zverejnením poškodzujúcich informácií. Zadržaný bol krátko po tom, čo na Twitteri ohlásil tlačovú konferenciu, na ktorej chcel zverejniť bližšie nespresnený škandál týkajúci sa Nike a stredoškolského a univerzitného basketbalu.

Podľa informácií agentúry Bloomberg navrhol Avenatti zrušenie tlačovej konferencie, ak si ho Nike spolu s ďalším kalifornským právnikom najmä za 15 až 25 miliónov dolárov aby vykonali interné vyšetrovanie. Od odevnej spoločnosti chcel tiež vyplatiť 1,5 milióna dolárov nemenovanému klientovi. Keby firma nesúhlasila, hrozil Avenatti, že spoločnosť vďaka svojmu vplyvu verejne i finančne porazí.

Prípad v Los Angeles sa týka zneužitia peňazí klienta, ktoré Avenatti podľa prokuratúry minul na svoje kaviarenské podnikanie vo firme Global baristas. CNBC uviedla, že pre svojho klienta získal odškodnenie 1,6 milióna dolárov, ktoré mu ale spreneveril.

Televízia Fox News poznamenala, že Avenatti bol v USA relatívne neznámy do februára 2018, kedy začal zastupovať Stormy Daniels. Pornoherečka, vlastným menom Stephanie Cliffordovo, tvrdí, že prežila so ženatým Trumpom románik. Trump pomer s touto ženou v minulosti opakovane poprel.