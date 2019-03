Po výpadku motorov na výletnej lodi evakuovali stovky ľudí: Polícia začala vyšetrovanie

Nórska polícia v pondelok oznámila, že začala vyšetrovanie ohľadom zlyhania motorov výletnej lode Viking Sky, ktoré si cez víkend vyžiadalo hromadnú evakuáciu, informovala agentúra DPA.

Polícia v oblasti Möre og Romsdal pri západnom pobreží Nórska agentúre NTB povedala, že vyšetrovanie podobných incidentov je bežnou praxou. "Nemáme podozrenie, že by bolo došlo k priestupku," povedal policajný vyšetrovateľ Yngve Skovly. Do vyšetrovania sa zapojili aj nórsky úrad pre vyšetrovanie nehôd a námorný úrad.

Výletnej lodi Viking Sky smerujúcej smerujúcej z mesta Tromsö do Stavangeru v sobotu zlyhali všetky štyri motory. Po spustení rozsiahlej záchrannej akcie sa pomocou vrtuľníkov podarilo do nedele rána evakuovať z lode 338 z 1373 ľudí na palube. Podľa nórskej polície bolo 17 ľudí prevezených do nemocnice. Na palube Viking Sky boli najmä britskí a americkí občania.