Sexuálne obťažovanie na zotavovacích pobytoch: Ako overiť tábor pre dieťa

Posielate svoje ratolesti do detského tábora? V súčasnosti sa obľúbené detské podujatia netešia práve najlepšej povesti.

Po tom, čo Katarína Danová (30) otvorene porozprávala o sexuálnom zneužívaní zo strany režiséra Romana Paulínyho (54), sa vynoril rad otázok. Vedia vôbec rodičia, kam posielajú svoje deti? Čo si vyžaduje organizácia detského tábora?

Tisícky detí ročne trávia čas v rôznych táboroch. Naše právne predpisy síce kladú množstvo požiadaviek na zotavovacie podujatia, ale v podstate neriešia, aké kvalifikačné a osobnostné predpoklady musí mať človek, ktorý sa o mládež stará.

Niektoré organizácie si preto nastavili vlastné štandardy a za animátorov si vyberajú iba osvedčených ľudí. Detská psychologička Eva Fischerová odporúča rodičom, aby si vybraný tábor preverili. Istotou je vždy blízka osoba. „Pre dieťa je dobré, ak má v tábore súrodenca, suseda či kamaráta. Má sa o koho oprieť a na koho sa obrátiť,“ odporúča psychologička.

Aké hry sú v poriadku

Objavili sa fotografie z tábora, v ktorom mal pôsobiť aj režisér Paulíny. Mladé slečny na nich jedia cukríky z brucha či sa promenádujú sporo odeté. „Povedzme, že samotné dievčatá a cukríky na bruchu by sa ešte dali tolerovať. Polonahé dievčatá sú už za hranicou, rovnako aj dievča v rozopnutej vestičke,“ zhodnotila sexuologička Danica Caisová.

Čo organizátor musí

● Najmenej 30 dní vopred požiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva o posúdenie podujatia. ● Organizovať podujatie tak, aby plnilo výchovné poslanie a posilňovalo zdravie detí.

● Zabezpečiť, aby zariadenia spĺňali požiadavky na umiestnenie, funkčné členenie, priestorové usporiadanie, ubytovanie, stravovanie.

● Zabezpečiť, aby v tábore pracovali iba osoby zdravotne a odborne spôsobilé. ● Dodržiavať denný režim, ktorý zohľadňuje vek a zdravotný stav detí.● Zabezpečiť stravovanie detí s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav, fyzickú záťaž atď.

Stačí zdravotný posudok

● Na zotavovacom podujatí môže pracovať len zdravotne spôsobilá osoba.

● Zdravotnú spôsobilosť posudzuje všeobecný lekár.

● Pracovník tábora predloží posudok organizátorovi.

● Pedagogický alebo zdravotnícky pracovník posudok nepredkladá.

Čo si treba overiť?

- Pozrieť si recenzie na tábor.

- Poznať presný program a obsah aktivít.

- Pýtať sa organizátora, kto sú ľudia, ktorí budú na dieťa dozerať.

- Či môžu dieťa kedykoľvek navštíviť a vidieť, ako prebiehajú aktivity. Zistiť, či organizátor má štandardy hier a podobne.

Máme vlastné štandardy

Pavol Bobošík, konateľ CK Slniečko

- Na trhu sme už 24 rokov a za tento čas sme si nastavili vlastné štandardy. Všetci animátori musia čestne vyhlásiť, že sú morálne bezúhonní, spôsobilí a musia mať odporúčanie od ľudí, ktorí u nás už pracovali. Hlavný vedúci si náboruje jednotlivých animátorov a neexistuje, aby si tam zobral niekoho, na koho nemá odporúčanie. Máme aj štandardy na spoločenské hry a na kontakt medzi animátormi a deťmi. V tábore máme minimum mužov, väčšinou sa starajú o deti ženy. Ak tam je muž, pri kontrole nechodí do dievčenských izieb alebo chodia dvaja animátori spolu.

S dieťaťom sa rozprávajte

Eva Fischerová, detská psychologička

- Rodičia by si mali zistiť, či o dospelom osadenstve tábora v minulosti neprenikli na verejnosť nejaké podozrenia. Teda v prípade, ak sa nemenilo. Ak už je dieťa na pobyte, môžu ho ísť pozrieť. Navštíviť svoje dieťa by nemal rodičovi nik brániť. Netreba deti strašiť dopredu, ale treba ich upozorniť na možné hrozby. Podozrivé môže byť, ak niekto z dospelých uprednostňuje niektoré dieťa. Keby mu venoval prílišnú pozornosť. Na toto sú deti dosť vnímavé. Pokiaľ by to dieťa vnímalo ako príliš obťažujúce, malo by zavolať rodičom.