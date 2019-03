Fitneska Zora Czoborová (52) našla šťastie po boku manžela Petra Illiáša (38). Manželia sú do seba stále zamilovaní napriek tomu, že sa spoločného bábätka nikdy nedočkali. Zora sa nikdy netajila tým, že Peter je skvelý a nešetrila superlatívami. Možno aj preto je Zora chodiaca pozitívna energia a život i práca ju bavia. Teraz sa však rozhodla urobiť výnimku a do svojich plánov zahrnúť i manžela. Aj naďalej sa však neúnavne púšťa do nových a nových projektov - a ten najnovší bude TOP!