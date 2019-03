Simona vychováva synčeka autistu sama: V 7. mesiaci ma muž bil obuvákom a vytiahol nôž

Život sa s ňou rozhodne nemazná. Simonu (26) z Diakoviec (okr. Šaľa) jej vlastný otec celé detstvo bil a týral. Navlas rovnaké správanie zažila aj u otca svojho dieťaťa.

Zúfalej mladej žene sa aj s malým bábätkom podarilo netvorovi síce uniknúť a začala žiť v harmonickom vzťahu po boku nového muža, osud jej však uštedril ďalšiu ranu. Lekári diagnostikovali, že jej milovaný synček Romanko (5) trpí autizmom.

To, čím si prešla Simona (26), sa dá nazvať aj peklom na zemi. Život s otcom alkoholikom, ktorý rozdával rany na všetky strany, jej ešte aj dnes spôsobuje veľký stres. „Bil mamu aj mňa s bratom, bolo to hrozné. Keď sa mame konečne podarilo od neho oslobodiť, veľmi sa nám uľavilo. Skončil v base a nakoniec ako bezdomovec,“ opisuje kruté detstvo Simona.

Prísna výchova maminy však na ňu bola až príliš. „Chápem, že sa o mňa bála, ale nikam som nesmela chodiť, o siedmej večer som už musela byť v posteli,“ spomína mladá žena. Keď sa zamilovala a vysvitlo, že jej vyvolený má svoj byt, sťahovanie k nemu videla ako riešenie svojej situácie. Čoskoro však zistila, že sa dostala do rúk ďalšieho tyrana.

Vytiahol na ňu nôž

„Že ma bil, som nikomu nehovorila, stále som verila, že sa to zmení. Nemala som ani kam ísť, nemala som žiadny príjem a práve som bola v maturitnom ročníku. Navyše som ostala tehotná, tak som si myslela, že to ním nejako pohne,“ odkrýva desivé tajomstvá Simona.

Jej nádej sa však veľmi rýchlo rozplynula. „V 7. mesiaci ma tak surovo zmlátil kovovým obuvákom na topánky a dokonca na mňa vytiahol nôž. Bolo mi jasné, že takto to ďalej nepôjde. Nepozorovane som odišla zo školy a išla na políciu. Odsedel si tri mesiace... Na nátlak jeho vplyvnej rodiny som však zmenila výpoveď,“ mrazí zo Simoninej spovede, ktorej sa už vtedy narodil malý synček.

Pochopila, že musí konať, lebo už nešlo len o ňu. „Ušla som s Romankom ku kamarátke. Neskôr mi s nájmom pomohla mama a kto mohol,“ hovorí mladá žena, ktorej v živote chýbala láska. Na internete sa zoznámila s terajším partnerom a presťahovala sa k nemu aj s maličkým dieťatkom takmer 200 km od svojho domova. Zdalo sa, že život sa konečne obrátil na dobré a šťastná rodinka si užívala lásku. Krutý osud však znova zasiahol.

Verdikt lekárov

Romanko sa vyvíjal ako ostatné detičky, zlom prišiel neskôr. „Všetky deti už vedeli rozprávať, len on nie. Všimli sme si, že niečo nie je v poriadku ani s jeho správaním. Verdikt ma úplne zlomil, môj synček je autista,“ tíško zašepká Simona s tým, že o diagnóze vôbec nič nevedela.

„Potom mi vysvetlili, že Romanko nemá najťažšiu formu. Chodí aj do normálnej škôlky, aj keď sa niekedy stane, že sotí iné dieťa, on tomu nerozumie, ale na jasné pokyny reaguje,“ dodáva Simona. Romanko sa hrá, skladá puzzle, všetko však musí byť na svojom mieste. V jeho vlastnom svete musí byť všetko tak ako vždy - presná poloha vankúša či rámčeka na fotku.

„Môj partner má dve roboty, aj ja pracujem. Splácame hypotéku a auto, ktoré potrebujeme kvôli lekárom. Chodíme s Romankom na rôzne cvičenia, na koníky. Poradili nám delfínoterapiu a lekárka povedala, že na 80 percent mu pomôže. Je to však až v Prešove a nemáme na to, sme zúfalí. Dokonca sme poprosili o pomoc aj Romankových starých rodičov, či by mu to nezaplatili, pretože sú majetní. Odmietli. Ich ani Romankovho otca dieťa vôbec nezaujíma,“ s plačom zakončí zúfalá matka.

Čo je autizmus

Deti s touto vývinovou poruchou nedokážu vnímať podnety vonkajšieho sveta. Majú problémy s komunikáciou, so sociálnou interakciou a pre svoje okolie sa javia, ako keby nemali o nič záujem. V skutočnosti sa však upínajú na svoje vnímanie života.

Pokiaľ sa s nimi usilovne pracuje, postupne sa dokážu v značnej miere začleniť medzi ostatných ľudí. Vedcom sa doposiaľ nepodarilo zistiť presnú príčinu ochorenia. Istú mieru v jeho vypuknutí zohráva dedičnosť.