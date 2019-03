Šéf finančnej skupiny Penta Haščák prehovoril: Čo všetko mám na Kočnera

Po rokoch opäť prehovoril. Šéf finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák (49) sa do povedomia verejnosti dostal nedávno po tom, čo z vyšetrovacieho spisu unikli jeho esemesky s Mariánom Kočnerom (55).

Obvinený podnikateľ mu napísal šokujúcu správu, že „pracuje na od..baní ču..ka“. V rozhovore pre portál Aktuality.sk Haščák povedal, čo mal podľa neho Kočner vulgárnou správou na mysli, ale rozhovoril sa aj o Gorile. Čo všetko prezradil?

O zavraždenom Kuciakovi

Haščák tvrdí, že pred vraždou registroval Kuciakove články, ale čítal ich len sporadicky. Novinár sa pritom venoval aj podnikaniu skupiny Penta.vysvetlil Haščák s tým, že o poprave sa dozvedel z médií. To, či uvažoval hneď na začiatku, že s tým môže mať Kočner niečo spoločné, si nespomína. „V prvom momente som si skôr myslel, že Kuciak sa dostal k informáciám, o ktorých niekto nechcel, aby sa zverejnili. To znamená, že ho chceli umlčať tí, ktorých sa bezprostredne týkali. Neuvažoval som v tom zmysle, že niekto sa chce Kuciakovi pomstiť, pretože mu ubližuje,“ tvrdí Haščák.

Pri otázkach o Alene Zsuzsovej, ktorá mala vo výpovedi označiť za objednávateľa aj jeho, odpovedá, že ju nepozná. Aká bola jeho reakcia na obvinenia Zsuzsovej? „Že tá baba sa zbláznila. A že ďalší, kto sa zbláznia, budú zrejme moji rodičia,“ povedal. Netuší, akú mohla mať na túto výpoveď motiváciu, no odhaduje, že jej zrejme prekážalo, akým spôsobom pokrývali jej osobu niektoré ich médiá.

O esemeske od Kočnera

Kočner podľa neho často používal expresívne výrazy a silácke reči, no nemal vedomosť, že by niekomu fyzicky ublížil. Mesiac pred vraždou dostal Haščák esemesku od Kočnera s tým, že sa chystá „od..bať ču..ka“ a Haščák mu napísal, že sa o tom porozprávajú osobne. „Neviem, čo som si vtedy pod tým predstavil. Ale poviem, čoho sa to týkalo. (...) Bavili sme sa hlavne o médiách, ale aj o zmenkách a Markíze, respektíve o Technopole. V tejto chvíli som však na 95 až 99 percent presvedčený, že esemeska súvisela s vyšetrovaním Pavla Ruska,“ konštatuje Haščák pre aktuality.sk. Ide o prípad objednávky vraždy Ruskovej bývalej spoločníčky Sylvie Volzovej.

V novembri 2017 za ním prišiel Kočner s tým, že Ruska vyšetruje rovnaký tím ako privatizáciu Slovenských elektrární, čo sa mu zdalo podozrivé. „Téma ma zaujímala len do tej miery, že privatizácia elektrární bola spájaná s Pentou a kauzou Gorila. Myslím si, že Kočnerova esemeska o „od..baní ču..ka“ súvisela s jeho záujmom odstaviť vyšetrovateľa, ktorý riešil prípad Sylvie Volzovej a Pavla Ruska,“ prízvukuje Haščák.

Gorilu vyšetruje Lukáš Kyselica, no miliardár nechce uvádzať konkrétne mená. Po správe sa s Kočnerom ešte stretli, no k daným esemeskám sa už vraj nevrátili. „Považoval som to za klebetu, nevenoval som tomu pozornosť. Zodpovedá tomu aj moja veta v citovanej komunikácii. Formuláciu „povieme si, keď budeme spolu“ používam často aj vtedy, keď ma niečo nezaujíma a nemám chuť sa o tom baviť,“ uzavrel Haščák s tým, že pôjde vypovedať aj na políciu a povie to isté. Odmieta, že by išlo o krízovú komunikáciu či odkaz Kočnerovi. Vzťah s ním však označuje ako chybu.

O vzťahoch s Kočnerom

S obvineným podnikateľom sa prvýkrát stretol na konci deväťdesiatych rokov v súvislosti s tým, že Haščák chcel odkúpiť Markízu. Následne sa stretávali len sporadicky a Kočnera zaraďuje do kategórie širších známych. „Bol som na svadbe jeho dcéry aj na jeho päťdesiatke. Ja som ho pre zmenu pozval na svoju štyri­dsiatku,“ uviedol.

Za posledné dva roky sa s Kočnerom stretol osemkrát. „Všetky stretnutia sa uskutočnili tu, v sídle Penty. Okrem toho sme si v priebehu roka vymenili možno dvadsať správ. Zhruba polovica našej komunikácie - osobnej alebo elektronickej - sa týkala médií. Kočner mal snahu prostredníctvom mojej osoby vplývať na médiá, ktoré o ňom písali a vlastní ich Penta,“ objasňuje Haščák.

Kočner mu vraj hovoril, že klamú a chcel, aby miliardár urobil nápravu. „V rozhovore so mnou sa nikdy nevyhrážal nikomu z novinárov fyzickým násilím - a už vôbec nie likvidáciou. Vždy to bolo len v štýle vulgarizmov, že píšu nepravdy, že ich bude žalovať a žiadať satisfakciu. Po určitom čase ma už začali jeho sťažnosti rozčuľovať,“ hovorí Haščák. Ni­kdy mu vraj nenapadlo, že môže zájsť tak ďaleko. „Kočnera som vnímal ako psa, ktorý síce breše, ale nehryzie,“ povedal.

O kauze Gorila

Haščák už roky vysvetľuje údajný spis SIS Gorila, ktorý hovorí o korumpovaní politických elít za druhej vlády Mikuláša Dzurindu, ale spomína aj paralelné financovanie Smeru pod vedením Roberta Fica.Kočner mu vyčíta, že bol za Haščákom s nahrávkou Gorily. „Nikto ma nikdy nevydieral nahrávkou Gorily. Ani mi ju nikto nikdy neponúkal,“ hovorí Haščák.

Odmieta, že by jeho alebo niekoho z Penty vydieral Trnka či Kočner „v tom zmysle, aby sme im zaplatili alebo poskytli inú výhodu, aby ju nezverejnili“. Kočner zároveň na nahrávke hovorí Trnkovi, že je na neho nahnevaný, keďže vraj Haščák raz za nahrávku Gorily zaplatil a Kočner mu mal sľúbiť, že originál zničí. „Neviem, čo hovorí Kočner Trnkovi na nahrávke, ktorú spomínate. Ja som ju nepočul, ani som pri ich rozhovore nebol. Ak som mal byť obeťou nejakého vydierania, predpokladám, že ma predvolajú na výsluch a budem vypovedať pred vyšetrovateľom,“ dodal Haščák.

Zároveň však konštatuje, že vzhľadom na nahrávky Gorily tu boli viacerí obchodníci, ale nechcel povedať kto. Penta chce dosiahnuť, aby nahrávky boli zničené. „V spise Gorila je opísaných štrnásť transakcií. Tri sa týkajú priamo Penty v tom zmysle, že na jednej strane sme boli my a na druhej štát. Náš pohľad sme opísali na 130 stranách textu, kde sme transakcie detailne vysvetlili. Kauza sa vyšetruje osem rokov, pričom musím uznať, že to robia profesionáli, ktorí transakciám rozumejú. Napriek tomu je výsledok taký, aký je,“ uzavrel Haščák pre aktuality.sk.

Dodáva, že Gorila im ekonomicky neuškodila. „Keby nebolo tejto kauzy, asi by bola Penta o kus úspešnejšia a bohatšia. Nemám problém priznať, že v podnikaní existuje aj tzv. šedá zóna. Vražda Jána Kuciaka je však úplne bezprecedentná vec. Radšej budem žiť s povesťou korupčníka a mať goriliu hlavu, ako byť spájaný s vraždou,“ zvýraznil.

Má právo vyjadrovať sa

Róbert Bános, advokát

- Niečo podobné robil Rusko, keď sa vyjadril v kauze plánovanej vraždy Volzovej, spravil verejný brífing. Prokurátor z toho dôvodu vtedy navrhol väzbu, no súd ju odmietol. Brali to tak, že má právo vyjadrovať sa. Takisto, keď je Haščák s niečím spájaný, má právo vyjadriť sa k tomu, z čoho ho podozrievajú. Nepovažoval by som to za marenie vyšetrovania. Pri vyšetrovaní by sa nemal brať ohľad na ten rozhovor, mali by ho vyšetrovatelia vypočuť.

Mohol by ohroziť sám seba

Peter Vačok, bývalý vyšetrovateľ

- Vo všeobecnosti sa človek nemôže dopustiť toho, že zverejní utajovanú skutočnosť. V takomto prípade by sa mohol sám ohroziť a mohla by byť voči nemu vyvodená aj osobná zodpovednosť. Nesmie nikoho ohovárať, to je tiež trestný čin, a inej osobe zasiahnuť do osobnostných práv. V iných okolnostiach môže vypovedať kedykoľvek a komukoľvek.