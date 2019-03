Joao Araujo bol po zastavení srdca 21 minút mŕtvy: Ožil cestou do márnice

Zázračný muž! Túto prezývku si vyslúžil Angličan Joao Araujo (38) po tom, čo prežil niečo nemožné. Po zastavení srdca bol 21 minút oficiálne mŕtvy, no cestou do márnice sa prebral. Lekári si túto skutočnosť nedokážu vysvetliť.

Joaovi sa zastavilo srdce v aute, keď viezol manželku do práce. Začala okamžite kričať o pomoc. Privolaní lekári bojovali o jeho život dlhých 6 hodín, no rodine oznámili, že zomrel. Sestričky už viezli jeho telo z oddelenia intenzívnej starostlivosti na vozíku do márnice, keď si všimli, že muž sa hýbe. Testy potvrdili, že jeho srdce opäť bije a funguje tak, ako má.

„Keď som ležal v nemocnici, lekári nemali vysvetlenie pre to, čo sa mi stalo, a tak ma začali volať Zázračný muž,“ hovorí otec dvoch detí, ktorý bol mŕtvy 21 minút. Po tom, čo ožil, bol tri dni v kóme a všetko nasvedčovalo tomu, že bude mať poškodený mozog. No okrem toho, že bol po prebudení dezorientovaný a v šoku, nič vážnejšie mu nebolo. Po troch týždňoch od smrti sa dokonca vrátil do práce.

Zmenil sa

„Zmenilo ma to. Viac si vážim každodenné maličkosti. Som vďačný za to, že žijem, že mám prácu, rodinu a priateľov,“ dodáva. Jeho prípad uza­vreli lekári s tým, že mozog nevyslal do srdca správny signál. Teraz musí chodiť každých šesť mesiacov na kontroly. „Zázračný muž je späť,“ hovoria lekári vždy, keď príde do nemocnice.