Spajsky mali spolu sex: Mel B rozhádala priznaním celú skupinu

Minulý rok potešili členky kapely Spice Girls fanúšikov správou, že sú späť a odohrajú turné. Teraz je to však ohrozené. Speváčky sú kvôli Mel B (43) na nože. V televízii totiž prezradila, že mala sex s Geri Halliwell (46), ktorá zúri.

Mel B prijala pozvanie do televíznej relácie, kde si nedávala servítku pred ústa. Keď sa jej moderátor priamo opýtal na to, či spala s kolegyňou Geri Halliwell, ani sekundu s odpoveďou neváhala. „Za toto ma bude nenávidieť, lebo je veľmi nóbl, ale stalo sa to, smiali sme sa na tom a hotovo,“ prezradila šokujúcu novinku bez hanby.

„Boli sme najlepšie kamošky a proste sa to stalo. Teraz ma bude chcieť zabiť aj so svojím manželom,“ zasmiala sa Mel B, ktorá nebola ďaleko od pravdy. Geri je za jej priznanie poriadne naštvaná. Chvíľu sa špekulovalo aj o tom, že turné zruší. „Neohrozí to ich turné, stále sa naň tešia, ale narušilo to vzťahy medzi členkami,“ prezradil nemenovaný zdroj. Fanúšikovia sa tak zrušených koncertov zrejme nemusia báť, no nálada medzi umelkyňami nebude dobrá.

Geri Halliwell (46)

Dátum narodenia: 6. august 1972

Manžel: 2015 - súčasnosť pretekár Christian Horner

Deti: Bluebell (12) a Montague (2)

Mel B (43)