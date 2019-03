Kiska: Ak by vláda nefungovala, vie si predstaviť predčasné voľby

Občania očakávajú, že parlament bude riadne fungovať celé obdobie, na aké bol zvolený. Ak by však vláda nevedela fungovať, prezident Andrej Kiska je presvedčený, že predčasné parlamentné voľby by boli prínosom.

Vyplýva to z jeho slov na otázky novinárov po návšteve Najvyššieho kontrolného úradu. Ako dodal, to, či sa predčasné voľby budú alebo nebudú konať, je však otázka na koalíciu a poslancov, ktorí by za predčasné voľby museli 90 hlasmi zahlasovať. Prezident sa dnes vyjadril aj k svojej politickej budúcnosti a druhému kolu prezidentských volieb.

"Ja očakávam, čo sa bude diať v najbližšom období. Vieme, že v utorok má zasadať Koaličná rada. Problémy boli aj v minulosti v rámci koalície, neboli malé, viedlo sa už viacero diskusií o tom, či by mali byť predčasné voľby alebo nemali," povedal Kiska. Debatou o predčasných voľbách eskaluje konflikt, ktorý sa týka pomoci USA pre slovenské vojenské letiská. Washington ponúka 105 miliónov amerických dolárov na rekonštrukciu letísk v Kuchyni a na Sliači, koaličná Slovenská národná strana je proti. Tvrdí, že zmluva hovorí aj o budovaní muničných skladov a pobyte amerických vojsk na Slovensku. O návrhu zmluvy o pomoci chce naopak naďalej rokovať premiér Peter Pellegrini a minister zahraničia Miroslav Lajčák (obaja Smer-SD). Ďalšia koaličná strana, Most-Híd, by takisto peniaze na zlepšenie letísk privítala.

Kiska sa dnes vyjadril aj k svojej politickej budúcnosti. "Dal som jasný sľub - že spravím všetko preto, aby nová vláda, ktorá vznikne po ďalších parlamentných voľbách, bola zložená zo schopných a čestných ľudí. A toto spravím," zareagoval na otázku o tom, či sa chystá založiť svoju stranu. Bližšie sa k svojej budúcnosti odmietol vyjadriť s tým, že mandát prezidenta sa mu končí 15. júna. Potom bude informovať o tom, ako si naplnenie tohto sľubu predstavuje. "To, či predčasné voľby budú alebo nie, z pohľadu môjho plánu nič nemení," dodal prezident.

Prezident Kiska sa vyjadril aj k druhému kolu volieb prezidenta. Už pred prvým kolom podporil Zuzanu Čaputovú. "Som presvedčený, že tak ako pred piatimi rokmi, aj dnes si občania, ktorí si predstavujú slušné a spravodlivé Slovensko, vedia presne odfiltrovať, čo je kampaň, čo sú len reči na to, aby sa znechutili voliči a čo je pravda," povedal. Verí, že budeme mať hlavu štátu, ktorá bude presadzovať ideu slušného Slovenska. Druhé kolo volieb prezidenta sa koná v sobotu 30. marca, hlavou štátu sa stane buď Zuzana Čaputová, alebo Maroš Šefčovič.