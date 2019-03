Bičan tento rozhovor asi oľutoval, dcéra mu to dala pred kamerou vyžrať: Sme tvoje otrokyne!

Hoci jeho manželstvo v októbri minulého roku skrachovalo, na svoje deti nedá dopustiť. Moderátor Andrej Bičan trávi so svojimi ratolesťami každú voľnú chvíľu a možno aj to je dôvod, prečo vzal staršiu dcéru Aničku aj do pripravovanej zábavno–súťažnej relácie Rozum v hrsti. A zatiaľ čo tá dokázala, že je vernou kópiou svojho otca, o mladšej Nine sa to povedať nedá! Anička však svojho rodiča pred kamerou poriadne natrela.