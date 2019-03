Tragická nehoda pri Pezinku: Vodič († 46) s autom narazil do stromu

Neďaleko Pezinka vodič († 46) v nedeľu nadránom osobným autom narazil do stromu. Utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Polícia o udalosti informovala aj v pondelok naobed.

Podľa doterajších informácií polície vodič osobného auta Audi Coupe s evidenčným číslom okresu Pezinok na ceste do obce Šenkvice (okres Pezinok) zo zatiaľ nezistených príčin prešiel s autom do protismeru, zišiel s autom mimo cestu a narazil do stromu. Pri nehode vodič († 46) z Pezinka utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Na zistenie prítomnosti alkoholu v tele vodiča bol nariadený odber krvi - uviedla bratislavská polícia.

V osobnom aute po náraze do stromu zahynul vodič († 46) z Pezinka.

Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody. Môžu sa prihlásiť na ktoromkoľvek oddelení polície, alebo na sociálnej sieti prostredníctvom fb polície Bratislavského kraja.