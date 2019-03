Fanúšikovia smútia: Vo veku 76 rokov zomrel spevák, textár a skladateľ Scott Walker

Vo veku 76 rokov v pondelok zomrel americko-britský spevák, textár a skladateľ Scott Walker, ktorý sa preslávil ako člen skupiny The Walker Brothers.

Informovala o tom nahrávacia spoločnosť 4AD. The Walker Brothers sa preslávili v 60. rokoch hitmi ako The Sun Is not Gonna Shine Anymore alebo Make It Easy on Yourself. Úspechy slávili predovšetkým v Británii. Od konca 70. rokov vydával Scott Walker sólové albumy, vo svojej tvorbe sa pritom púšťal často do experimentovania.

Scott Walker sa narodil v roku 1943 v americkom štáte Ohio ako Noel Scott Engel. Od roku 1965 žil v Británii. V roku 1970 sa stal tiež britským občanom.

"Pol storočia obohacoval génius narodený ako Noel Scott Engel životy tisícov ľudí, najprv ako jeden z The Walker Brothers a neskôr ako sólový umelec, producent a skladateľ nekompromisnej originality," uviedla nahrávacia spoločnosť.