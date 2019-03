Úprimný Golonka o Kuzminovej: Odkaz pre Nasťu

Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová skončila v posledných individuálnych pretekoch kariéry na desiatej priečke.

Na úspešnú kariéru reagovali viaceré slovenské osobnosti. Bývalý hokejista, Jozef Golonka (81) držiteľ strieborných medailí zo ZOH 1968 a z MS 1965, 1966 a 1968 a bronzových medailí zo ZOH 1964 a z MS 1959, 1964 a 1969 odkázal Nasti slová chvály a vďaky, prida aj jednu prosbu.

"Nasťa sa rozlúčila vo veľkom štýle. Išla chorá na MS a uspela. Ja si myslím, že sa rozhodla správne. Dosiahla veľmi veľa, jej výkon hodnotím veľmi vysoko. Je vzácny typ, ktorý sa len tak nevidí. Podľa mňa by ju nemali prehovárať na pokračovanie, ale svoje skúsenosti by mala zúročiť ako trénerka.," povedal pre agentúru TASR.Trojnásobná olympijská víťazka sa však ešte úplne nemusí rozlúčiť s biatlonom. Aj keď povedala, že v individuálnych pretekoch už nebude štartovať, stále je šanca, že by Slovensku pomohla v štafetách. "Uvažujem nad tým.dodala.