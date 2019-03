Správa z vyšetrovania Trumpovho napojenia na Rusko: ľudia žiadajú jej okamžité zverejnenie

Predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová z Demokratickej strany a vodca demokratov v Senáte Chuck Schumer v nedeľu vyhlásili, že minister spravodlivosti Spojených štátov William Barr "nie je nestranný pozorovateľ".

Vyzvali na zverejnenie záverečnej správy z vyšetrovania podozrení, že Rusko zasahovalo do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Závery osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera žiadajú zverejniť v plnom rozsahu, informovala tlačová agentúra AP.



Pelosiová a Schumer sa vyjadrili po tom, ako minister Barr v liste adresovanom americkému Kongresu i verejnosti zhrnul najdôležitejšie závery správy, ktorú mu doručil Mueller. Ten podľa Barra nenašiel dôkazy o tom, že by sa americký republikánsky prezident Donald Trump alebo jeho spolupracovníci "spolčili" s Ruskom alebo že by s ním "koordinovali" svoju činnosť s cieľom zasahovať do kampane pred prezidentskými voľbami v Spojených štátoch.

Mueller tiež posudzoval, či sa Trump pokúšal mariť vyšetrovanie. V tejto súvislosti však podľa Barra vyšetrovateľ nedospel k definitívnej odpovedi:Podľa spoločného vyhlásenia Pelosiovej a Schumera list ministra spravodlivosti "prináša toľko otázok, koľko je v nej odpovedí".Barra voči Muellerovmu vyšetrovaniu znamená, že "nie je schopný objektívne rozhodovať", dodali títo poprední členovia Demokratickej strany.



Naliehavosť ich výzvy na zverejnenie Muellerových záverov "bez akéhokoľvek ďalšieho odkladu" odôvodňujú "skutočnosťou, že táto správa nezbavuje prezidenta takého závažného obvinenia, akým je marenie spravodlivosti".



Vodca republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell zase Barrovo zhrnutie privítal ako potvrdenie vyhlásení Trumpa v súvislosti s Muellerovým vyšetrovaním. Ocenil tiež snahu ministra "poskytnúť čo najväčšie množstvo informácií", informovala AP.

Šéf justičného výboru Snemovne reprezentantov amerického Kongresu, demokrat Jerrold Nadler už avizoval, že William Barr bude čoskoro v celej záležitosti predvolaný na vypočúvanie. Podľa neho by mal vysvetliť určité veľmi "znepokojivé nezrovnalosti" a to, ako ministerstvo postupovalo v záverečnej fáze rozhodovania.



Biely dom na Barrov list zareagoval vyhlásením, že ide o "úplné a absolútne očistenie prezidenta Spojených štátov". Samotný Trump zverejnil na Twitteri príspevok: "Nijaká tajná dohoda, nijaké marenie, absolútne a úplné oslobodenie. Udržme Ameriku veľkou!" napísal. Muellerovo vyšetrovanie prezident opísal ako "hanbu" či "protizákonné dobrodružstvo, ktoré zlyhalo".



Osobitný vyšetrovateľ ministerstva spravodlivosti Robert Mueller dozeral od mája 2017 na vyšetrovanie možného prepojenia alebo koordinácie medzi Ruskom a osobami napojenými na predvolebnú kampaň Donalda Trumpa pred prezidentskými voľbami v roku 2016. Vyšetrovanie ukončil 22. marca 2019, pričom následne správu z neho predložil Barrovi. V rámci vyšetrovania obvinil Mueller desiatky osôb, medzi nimi aj spolupracovníkov Trumpovej predvolebnej kampane.