V 12 rokoch pila, drogovala a čakala dieťa: Ako sa začal jej vzťah s oveľa starším mužom?

V dvanástich rokoch pila vodku každý deň, bola závislá na kokaíne a marihuane.

Pre Lowri Hawkins bolo po dobu 7 mesiacov každodennou rutinou vstať, dať si dve lajny, osprchovať sa a dať si dve ďalšie. V 13-tich otehotnela s 37-ročným mužom, ktorý dobre vedel jej vek, no napriek tomu s ňou mal sexuálny vzťah. Teraz už má Lowri 19 rokov a bola nominovaná na ocenenie za prácu, ktorou pomáha druhým.

Kvôli drogám schudla, jej orgány sa nevyvinuli dobre a dokonca aj potratila. Jej závislosť financovali nič netušiaci rodičia kamarátov. Keď sa snažila zohnať alkohol, stretla človeka, s ktorým neskôr otehotnela, 37-ročného Roberta Daviesa. Spoznali sa pred obchodom, kde obťažovala ľudí a chcela zohnať alkohol. On sa jej ponúkol, no len pod podmienkou že si vymenia telefónne čísla. Najprv to znelo nevinne, no prerástlo to v ďalšie stretnutie.

Spomína si, že pri jednom z ich prvých stretnutí sa jej dotkol. „Položil mi ruku na stehno a na chvíľu som stuhla. Potom som si z toho už nič nerobila a on ju posunul vyššie, až na zadok. Nikto v aute to nevidel. Potom chcel, aby sme spolu spali. Nemyslela som si, že som na taký vzťah pripravená,“ opisuje Lowri.

Jej kamarátka sa ju snažila varovať a na 13. narodeniny jej dala kartičku, kde bol veľkými číslicami napísaný vek. Robert Davies to videl. Lowri ju nepočúvala. V živote nemala veľa istôt a Robert jej dával všetko, čo potrebovala.

Na Vianoce roku 2014 prišla na návštevu za otcom. Vykradla sa von z domu a vtedy sa spolu vyspali prvý krát. Hneď potom sa jej prestal ozývať a o dva mesiace na to zistila, že je tehotná. Davies sa jej prestal ozývať a až vtedy zistila, že by s ním nemala byť. Tehotenstvo bolo pre ňu ťažké, každý jej hovoril, že si dieťa nemôže nechať. Problémy tiež boli s jej vychudnutým telom, ktoré to celé nenieslo ľahko. Rozhodla sa ísť na potrat. Pri pozeraní dokumentu o násilníkoch jej došlo, čo bol zač muž, s ktorým chodila a rozhodla sa povedať rodine celú pravdu. Kontaktovali políciu a žena, ktorá mala na starosti jej prípad, bola veľmi milá. Vytvorili si medzi sebou dobrý vzťah a dokonca to bola ona, ktorá pomohla Lowri prekonať svoje závislosti.

Robert Davies bol odsúdený na 10 rokov a 8 mesiacov.