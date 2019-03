Krásny detail na strelnici: Všimli ste si toto na puške Kuzminovej?

Anastasia Kuzminová (34) pretekom s hromadným štartom na 12,5 km v nórskom Osle ukončila svoju profesionálnu individuálnu kariéru.

V pretekoch obsadila desiate miesto, keď na strelnici šesťkrát zaváhala. Iba všímaví fanúšikovia si však na strelnici mohli všimnúť jednu zvláštnosť, ktorou sa Nasťa lúčila s biatlonom. Jej puška ukrývala veľavravné slová. Nastina puška bola ozdobená citáciu "Time to say goodbye biathlon" čo v preklade znamená "Čas povedať zbohom biatlon".

Kuzminová so svojim tímom po príchode do cieľa zavŕšila svoju kariéru oslavou, pri ktorej sa mnohým tisli do očí slzy.