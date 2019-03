Petra čakal po boji o rodinu tvrdý úder: Keď sa dočítal o opitej vodičke s deťmi v aute, krvi by sa v ňom nedorezal!

Chýba mu ich objatie! Peter Okruhlica (43) sa v Novom Čase dočítal o žene, ktorá šoférovala pod vplyvom alkoholu so štyrmi malými deťmi v aute. Okamžite v nej spoznal bývalú partnerku Máriu (34), ktorá mu bráni stretávať sa s ich spoločnými ratolesťami Jankom (4) a Marienkou (2).

Peter už mesiace bojuje o to, aby boli deti zverené do jeho starostlivosti. Keď Máriu spoznal, bola ešte vydatá za manžela tyrana a alkoholika, s ktorým vychovávala dve ďalšie deti. „Prežívala veľké utrpenie, čo som sa dozvedel od kolegov a postupne aj od nej. Chcel som jej pomôcť a, samozrejme, ľúbil som ju,“ priznáva smutne. „Už v minulosti chcela požiadať o rozvod. Mala správy podchytené políciou a lekármi o neustálom napádaní, len manžel ju vždy uprosil, že sa zmení,“ dodal Peter. Mária sa nakoniec s tyranom rozviedla.

Nasledovalo dvojročné obdobie, ktoré si spoločne užívali ako šťastná rodina. „Presťahovala sa ku mne aj s dvomi staršími deťmi, o ktoré som sa tiež staral. Bola rozlietaná, ale bral som ju takú, aká je,“ priznal Peter. Svojej láske sa snažil všemožne pomáhať. Keď bola po nočnej službe, navaril a pomohol jej aj v domácnosti. Máriina rodina ho vrelo prijala, nikdy však celkom nezapadol, keďže s nimi nepopíjal vínko do rána. „Radšej som bol s deťmi,“ pokrčil ramenami Peter.

Ovládla ju náboženská sekta

Problémy nastali, keď Mária začala inklinovať k cirkevnej komunite. „Pastier koinonie Jána Krstiteľa jej hovoril, že žije v hriechu a musí odo mňa odísť. To sa dialo aj v čase, keď sme spolu pracovali,“ opísal nešťastný otec. Peter si myslí, že práve cez túto komunitu ju pritiahol späť aj bývalý manžel, lebo sa tam vždy stretli.

„Dôvodom bol zrejme aj fakt, že Márii sa rysovala práca v Rakúsku a on zacítil peniaze,“ pokrčil ramenami zúfalý muž, ktorého násilník dokonca fyzicky napadol. Mária sa napriek predošlej skúsenosti vrátila k bývalému manželovi a vzala so sebou aj spoločné deti. Súdy a kuratela sú zatiaľ na strane matky, hoci žije „kočovným“ životom. Keby nešoférovala pod vplyvom alkoholu, Peter by ani nezistil, že je teraz s deťmi v Nitre. „Vykresľuje ma ako ohrdnutého milenca, ktorý sa chce pomstiť. Naozaj mi ide len o deti, bojujem o ne už druhý rok,“ dodáva smutne.

Na zverenie detí má otec veľkú šancu

Róbert Šegeda, advokát

Podľa nášho názoru neboli v tomto prípade dostatočne preverené skutočnosti a informácie, ktoré o veci poskytol otec. Ak sa prešetria pomery na oboch stranách, čím mám na mysli skutočné preverenie priamo na mieste, a vykoná sa šetrenie na dotknutých orgánoch (Materská škola, ÚPSVaR, Okresný súd Trnava – pre podozrenie, ktoré vyplýva z článku uverejnenom v Novom Čase dňa 26. 2. 2019, či skutočne osoba, ktorá je v tomto článku uvedená, je osoba matky Márie F., psychologické vyšetrenie detí, psychologické vyšetrenie rodičov atď...), tak na základe výsledkov šetrení si dovolím tvrdiť, že otec má veľkú šancu na zverenie detí do osobnej starostlivosti.