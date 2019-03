Manžel nezvestnej Nadeždy: Deti sa snažím pripraviť na najhoršie

Stále žiadna stopa! Mamička troch malých detí Nadežda (39) sa od polovice januára akoby prepadla do zeme. V sobotu ráno sa zišli desiatky ľudí pred Miestnym úradom v Rusovciach, aby pokračovali v pátraní po nezvestnej.

Rodina, priatelia, ale aj dobrovoľníci prehľadávali terén v okolí Čunovských lesov až do popoludňajších hodín, avšak bezvýsledne. Pri pátraní pomáhali aj špeciálne vycvičené psy a dobrovoľníci s dronmi. Ľuboša Ondrejku (40) držia nad vodou najmä milované deti, pripravuje ich však na rôzne scenáre.

„Patrik a Oliverko prišli minule zo školy s tým, že maminku vytiahli z jazera. Asi iné deti videli ten druhý prípad zmiznutej mamičky a mysleli si, že je to Naďka. Povedal som, že to nie je maminka, ale nám sa to tiež môže stať,“ priznal skľúčený Ondejka. Na druhej strane kým Nadeždu nenájdu, stále zostáva aspoň malá nádej, že žije.